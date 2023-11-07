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اللواء الدويري يفجر مفاجآت حول الحرب في غزة

11/7/2023 12:15:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قلل الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري من تصريحات الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري حول قدرة سلاح الجو على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط، ورأى أنه يبالغ بحديثه حول تدمير أنفاق حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مؤكدا أن غزة مدينة فوق مدينة.
وفي هذا الإطار تساءل الدويري -خلال تحليله العسكري عبر قناة الجزيرة- لماذا هرعت الولايات المتحدة ودول غربية إلى إسرائيل بهدف تثبيت أقدامها ونزع فوبيا "حماس"، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام الذراع العسكرية للحركة.
ولفت إلى أن القوات البرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة لم تتقدم على الأرض بعد 11 يوما سوى مسافات قصيرة، في إشارة إلى المقاومة الضارية التي يواجهها من فصائل المقاومة بغزة.
وحول تصريحات الجيش الإسرائيلي بشأن تدمير الأنفاق في غزة، قال الدويري إن هذا الكلام يصح حول نسبة معينة من هذه الأنفاق التي لا يوجد معلومات دقيقة حول عددها وأنواعها لأن "غزة مدينة فوق مدينة"، وفق وصفه.

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