مسؤول أممي: 10 آلاف شهيد بغزة خلال شهر تحدٍ إنساني للعالم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، أن العدد الكبير للشهداء في قطاع غزة يجعل العالم أمام تحد إنساني.



وكتب غريفيث على منصة "إكس" فجر الثلاثاء، قائلا: "10 آلاف شهيد في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي يجعلنا أمام تحد إنساني.



وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، أن 70% من سكان قطاع غزة باتوا نازحين قسرا عن منازلهم.

