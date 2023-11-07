مسؤول أممي: 10 آلاف شهيد بغزة خلال شهر تحدٍ إنساني للعالم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، أن العدد الكبير للشهداء في قطاع غزة يجعل العالم أمام تحد إنساني.
وكتب غريفيث على منصة "إكس" فجر الثلاثاء، قائلا: "10 آلاف شهيد في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول الماضي يجعلنا أمام تحد إنساني.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فجر الثلاثاء، أن 70% من سكان قطاع غزة باتوا نازحين قسرا عن منازلهم.
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