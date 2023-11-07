إصابة فلسطيني بالرصاص واعتقال 4 آخرين خلال اقتحام الاحتلال كفر نعمة غرب رام الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب، واعتُقل أربعة مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة غرب رام الله.
وقالت مصادر، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحامها البلدة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى لإصابة بالرصاص الحي في الخصر، حيث جرى نقله للمستشفى.
ولفتت المصادر الى أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين فلسطينيين من البلدة، وهم: همام عبدة، وزهيد جبران، وطالب عبدة، وحسين عبدة، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.
وفا
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