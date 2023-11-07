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إصابة فلسطيني بالرصاص واعتقال 4 آخرين خلال اقتحام الاحتلال كفر نعمة غرب رام الله

11/7/2023 12:15:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب، واعتُقل أربعة مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة غرب رام الله.
وقالت مصادر، إن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحامها البلدة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي صوب الشبان، ما أدى لإصابة بالرصاص الحي في الخصر، حيث جرى نقله للمستشفى.
ولفتت المصادر الى أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين فلسطينيين من البلدة، وهم: همام عبدة، وزهيد جبران، وطالب عبدة، وحسين عبدة، وذلك عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

وفا

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