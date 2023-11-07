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إصابتان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الظاهرية

11/7/2023 12:15:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصيب شابان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت صباح اليوم الثلاثاء، في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.


وقالت مصادر لـ "وفا " إن شابين أصيبا بالرصاص الحي في اطرافهم السفلية ونقلا لتلقي العلاج في المستشفى، بينما أصيب العشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام وعولجوا ميدانيا، وذلك خلال مواجهات اندلعت في بلدة الظاهرية.


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