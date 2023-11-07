إصابتان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الظاهرية

إصابتان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الظاهرية
التاريخ
11/7/2023 12:15:51 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصيب شابان بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت صباح اليوم الثلاثاء، في بلدة الظاهرية جنوب الخليل.
وقالت مصادر لـ "وفا " إن شابين أصيبا بالرصاص الحي في اطرافهم السفلية ونقلا لتلقي العلاج في المستشفى، بينما أصيب العشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام وعولجوا ميدانيا، وذلك خلال مواجهات اندلعت في بلدة الظاهرية.
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