93 شاحنة مساعدات جديدة دخل تغزة عبر معبر رفح - صور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تسلمت 93 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، محملة بالمساعدات الاغاثية الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي.
وتحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وادوية.
ووصل عدد الشاحنات المستلمة منذ تاريخ 21/10/2023 حتى أمس الى 569 شاحنة، أي ما يعادل حوالي 33 شاحنة في اليوم الواحد، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بادخال الوقود حتى اللحظة.
ووفقا لتقارير اغاثية يحتاج قطاع غزة يومياً اكثر من 200 شاحنة في الأوضاع الاعتيادية.
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