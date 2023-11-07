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93 شاحنة مساعدات جديدة دخل تغزة عبر معبر رفح - صور

11/7/2023 12:15:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمها تسلمت 93 شاحنة من الهلال الأحمر المصري، محملة بالمساعدات الاغاثية الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي.
وتحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وادوية.
ووصل عدد الشاحنات المستلمة منذ تاريخ 21/10/2023 حتى أمس الى 569 شاحنة، أي ما يعادل حوالي 33 شاحنة في اليوم الواحد، فيما لم تسمح سلطات الاحتلال بادخال الوقود حتى اللحظة.

ووفقا لتقارير اغاثية يحتاج قطاع غزة يومياً اكثر من 200 شاحنة في الأوضاع الاعتيادية.













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