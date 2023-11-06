6 آلاف طلب لزيارة الأبناء بمحاكم الأحوال الشخصية

(MENAFN
- Al Watan) سجل عدد طلبات الزيارة للأبناء لدى محاكم الأحوال الشخصية 6686 طلبا خلال 2023، بينما بلغ عدد الطلبات المنجزة 2426 طلبا، وجاء عدد القرارات 14255 قرارا، والمحاضر المسجلة 7190 محضرا.
وأكد المستشار القانوني عصام عبدالرحمن، من المتعارف أن أكثر النزاعات بين الزوجين تكون على الأبناء بعد الطلاق فهناك يكون أحد الأطراف يمنع الأبناء عن الزيارة، وهنا يمكن رفع دعوى قضائية تحت مسمى طلب زيارة عن طريق ناجز، وبعد قبول الدعوى تحدد جلسات ويصدر حكم بتحديد أيام للزيارة وأوقات للطرف المدعي وتحديد مكان الاستلام وتسليم للأطفال بين الحاضن وصاحب الحق بزيارة وعادة تكون عن طريق إحدى الجمعيات الخيرية، مشيرا حاليا أصبح حق الطرفين في رؤية الأبناء قرار ينفذ ولا تتم المماطلة به وعادة يكون طلب الزيارة للأبناء القاصرين.
قضايا الزيارة في المحاكم حسب المناطق
الرياض
الطلبات 1742 طلبا
المنجزة 426 طلبا
القرارات 3930 قرارا
المحاضر 3119 محضرا
مكة المكرمة
الطلبات 2081 طلبا
المنجزة 502 طلب
القرارات 4694 قرارا
المحضر 1732 محضرا
المنطقة الشرقية
الطلبات 838 طلبا
المنجزة 245 طلبا
القرارات 1792 قرارا
المحاضر 792 محضرا
المدينة المنورة
الطلبات 478 طلبا
المنجزة 121 طلبا
القرارات 938 قرارا
المحاضر 511 محضرا
عسير
الطلبات 414 طلبا
المنجزة 119 طلبا
القرارات 896 قرارا
المحاضر 285 محضرا
جازان
الطلبات 270 طلبا
المنجزة 88 طلبا
القرارات 415 قرارا
المحاضر 145 محضرا
تبوك
الطلبات 196 طلبا
المنجزة 60 طلبا
القرارات 413 قرارا
المحاضر 164 قرارا
القصيم
الطلبات 190 طلبا
المنجزة 54 طلبا
القرارات 291 قرارا
المحاضر 136 قرارا
حائل
الطلبات 123 طلبا
المنجزة 15 طلبا
القرارات 142 قرارا
المحاضر 92 محضرا
الباحة
الطلبات 122 طلبا
المنجزة 21 طلبا
القرارات 196 قرارا
المحاضر 84 قرارا
الجوف
الطلبات 117 طلبا
المنجزة 10 طلبات
القرارات 206 قرارات
المحاضر 79 محضرا
نجران
الطلبات 57 طلبا
المنجزة 24 طلبا
القرارات 128 قرارا
المحاضر 31 محضرا
الحدود الشمالية
الطلبات 68 طلبا
المنجزة 12 طلبا
القرارات 114 قرارا
المحاضر 20 قرارا
MENAFN06112023000089011017ID1107382358
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.