Tuesday, 07 November 2023 08:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العلاقة الفلسطينية - السعودية لا يمكن تجاهلها

11/6/2023 11:14:08 PM
(MENAFN- Al Watan) في ظل الأوضاع غير المستقرة بالمنطقة نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسعى المملكة العربية السعودية لاستثمار كل إمكاناتها، وبذل كل ما في وسعها لتقديم كل الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني وعلى جميع المستويات، وهذا الأمر ليس غريبا على المملكة التي كانت وستبقى قبلة العرب والمسلمين، ومصدر ثقة واطمئنان لعدد من الشعوب العربية.
فتاريخ العلاقة الفلسطينية - السعودية لا يمكن لأي أحد تجاهلها، وتحت أي ظرف ولأي سبب كان، لذلك مهما حاولت بعض الأبواق المأجورة شن حملات مغرضة، للتحريض على المملكة، أو لدق أسفين بينها وبين الفلسطينيين، فإن محاولاتهم ستفشل حتما. كما أنهم لن يستطيعوا بأي شكل من الأشكال إحداث أي شرخ في العلاقة بين الشعبين السعودي والفلسطيني، حيث يعتبر موقف المملكة من قضية فلسطين من الثوابت الرئيسية للسياسة السعودية.
وكما يعلم القاصي والداني، فإن أفضال المملكة على الدول العربية الشقيقة لا تحصى ولا تعد، فهي تساعد وتدعم كل ما يمكن أن ينصر الشعوب العربية، فكيف الحال مع فلسطين التي قدمت المملكة لها وللشعب الفلسطيني الكثير، وهي لم تتخل يوما عن الوقوف إلى جانبهم على كل المستويات، ولا سيما السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
فالمملكة من خلال موقعها الوسطي في قلب المحاور الدولية القديمة والجديدة لعبت دورا إيجابيا في خدمة القضية الفلسطينية عبر تأكيدها المستمر، وفي كل المحافل الدولية، التمسك بالحقوق الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، وهي لا تزال على موقفها الواضح من المبادرة الذي طرحها الملك عبدالله بن عبد العزيز -رحمه الله- في قمة بيروت 2002، وأقرت بإجماع الدول العربية، التي تؤكد أن السلام العادل والشامل هو الإطار الوحيد لمقاربة حل القضية الفلسطينية.
من هنا، فإن القضية الفلسطينية للمملكة العربية السعودية تبقى قضيتها الكبرى منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الذي كان يولي هذه القضية اهتماما وطنيا مميزا حقيقيا ومخلصا، بوصفه كان أكبر نصير لهذه القضية، وكان يعتبر هذا الأمر واجبا عمليا وأخلاقيا وشرعيا. لذلك، فإن فلسطين، وما تمثل من قضية محقة، تجذرت لدى كل قادة المملكة تاريخيا ومصيريا، وتجلى هذا من خلال دعمها الثابت للشعب الفلسطيني بكل الأشكال، وتأييدها نضاله البطولي، حتى تتحقق مطالبه العادلة المتمثلة في حق العودة، وتقرير المصير، وقيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وفي هذا الإطار، فإن المملكة العربية السعودية لم تكتف بتقديم المساعدات للفلسطينيين، بل تربطها بأرض فلسطين الدماء السعودية التي سالت هناك دفاعا عنها نتيجة إيمانها بالقضية الفلسطينية، وذلك خلال مشاركتها في حرب 1948، حيث وصل عدد القوات السعودية التي حاربت في فلسطين 3200 فرد وضابط، وتمركزت هذه القوة تحديدا في مدينة غزة.
في السياق نفسه، فإن موقف المملكة العربية السعودية العروبي المشرّف من فلسطين وقضيتها معروف ومعلن، وهي بالنسبة لها تعد قضية محورية. ومن هذا المنطلق، فهي مستمرة في دعمها المتواصل ومساعدتها ومساندتها اللامشروطة للفلسطينيين.
أما على صعيد الدعم المادي والمعنوي الذي قدمته المملكة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ القمة العربية بالخرطوم في 1967 فهي تقديمات كبيرة لا يمكن حصرها بمبالغ محددة أو مجالات معينة، سواء كانت إنسانية قُدمت إلى الفلسطينيين بشكل مباشر، أو عن طريق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من أجل قيامها بالدور المنوط بها، أو من خلال ((يونسكو))، وعبر الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي، والبنك الإسلامي، والصندوق السعودي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى دعم موازنة السلطة الفلسطينية، والإسهام في بناء مؤسساتها ودعمها تنمويا. كذلك إعادة إعمار غزة، وغيرها من المدن الفلسطينية، وتأمين كل الدعم لها.
المملكة كانت دائما سندا وعضدا لأشقائها العرب على مدى تاريخها، وكما هو معروف عنها كانت دوما حاملة لواء الدفاع عن القضايا العربية بصوت عال وواضح وشفاف، ولها دور فعال في نشر الاستقرار وصنع التقدم والسلام، إلى جانب حرصها على وحدة الصف والتضامن في مواجهة التحديات والمصاعب من خلال اتباعها سياسة قائمة على الثبات والاعتدال واحترام القوانين والأعراف الدولية، وبذلك أثبتت أنها مركز ثقل عالمي تنظر له الشعوب والمنظمات بعين الاحترام والتقدير من خلال قيادتها الحكيمة.
ومن منطلق موقفه الثابت من القضية الفلسطينية، ودفاعه العقلاني عنها، يواصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تقديم ما يمكن للشعب الفلسطيني، لمساعدته على تخطي محنته والمصاعب التي تعترض حياته. لذلك لم يتأخر يوما عن تلبية كل ما تحتاجه الأمة العربية والإسلامية، وبالأخص فلسطين وشعبها، وهو حريص على متابعة كل تعليماته للمسؤولين السعوديين المتعلقة بتقديم الدعم والعون إلى الشعب الفلسطيني.
وتأكيدا لموقفه هذا، أعلن ولي العهد وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة، وتحقيق آماله وطموحاته، والسلام العادل والدائم بعيد بدء معركة ((طوفان الأقصى)).
فكما المملكة حريصة على استمرارها في مساعدة القضية الفلسطينية، فهي مهتمة أيضا بكل أبناء الشعب الفلسطيني المقيم على أراضيها، ومنذ عشرات السنوات، وهي تحرص على العمل على تقديم كل التسهيلات الممكنة لإقامتهم بكرامة واطمئنان على أرضها الطاهرة، حيث يشعر المواطن الفلسطيني بالراحة الكاملة، خصوصا أنها دأبت على التعامل مع الفلسطينيين كتعاملها مع مواطنيها من حيث التساوي في الحقوق.

MENAFN06112023000089011017ID1107382357

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث