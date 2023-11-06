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بيتكم مسحور

11/6/2023 11:14:08 PM
(MENAFN- Al Watan) انتشر قبل أيام مقطع في وسائل التواصل الاجتماعي لسيدة تسأل مفسرا أنها رأت رؤية قبل 20 عامًا وكل المفسرين رفضوا تفسيرها، ردها عليها الشيخ سريعًا سأفسرها لك بشرط أن كل ما يظهر لي في المنام لا أجاملك فيه وأنت تتحملي كل شيء، المهم حكت السيدة عن منامها بالكامل، وكان التفسير النهائي من الشيخ المفسر ((البيت كله مسحور، لا تجي وتقولي ما حد عبر الحلم)). ظاهرة المُعبرين وتفسير الأحلام تلقى رواجًا واسعًا في مجتمعاتنا العربية من المحيط إلى الخليج، بل أكثر من ذلك، فقد أصبحت من الظواهر المتربعة على عرش الصدارة بامتياز، والتي تتمظهر بأشكال بانورامية متنوعة على جميع الأصعدة، وقد ساعد في تفشي هذه الظاهرة الحرفية وسائل التواصل الاجتماعي وأصبحت تستقطب أكبر شريحة من الجمهور لمشاهدة هذا النوع من البرامج، ولا أخفيكم القول إن متابعتي لمثل هذه البرامج تأتي في إطار التسلية والترويح لا أكثر، فهي تكاد تكون مثل الطرف المُضحكة، ((يا شيخ حلمت أن أمي حاطة تقويم أسنان وفجأة -اللهم اجعله خيرًا- رأيت هذا التقويم في الفك السفلي في أسنان أختي، وتضايقت منه وقمت بسحب التقويم من أسنان أختي وتعورت))! رد عليها الشيخ: خيرًا رأيت.
لا غرابة أن هؤلاء يحلمون بإنشاء مؤسسات وجمعيات لتفسير الأحلام، ولك أن تتخيل بأنك قمت بالاتصال عليهم وتحديدًا على الرقم المجاني فسمعت صوت الهاتف يرد، اضغط واحد لتفسير الكوابيس، اثنان للأحلام الكوميدية، ثلاثة للأحلام الممنوعة والمشفرة، أربعة لأحلام الزواج والعنوسة، خمسة للحصول على كشف كامل بأحلامك برسالة sms أو صفر للمساعدة... ولك أن تتخيل أن أحدهم ضغط على الصفر وتم تحويله إلى خبير الأحلام، فقال له يا أخ حلمي حلمت بسبعة بقرات تلاحقني، ألا تعتقد أن الحلم له علاقة بالمال وبأني سأصبح ثريًا، ويكمل المتصل كلامه الملاحقة دائمًا في الحلم معناها خير وثراء، فقال له: أين تعمل؟ رد عليه موظف على قد حالي، قال له المفسر: أيها الحافي المنتف ليش متصل إذا عندك تفسير الحلم وأكمل، أقول احلم على قدك، تفسير الحلم أن الفقر يلاحقك وأغلق الخط في وجه المتصل! السؤال الذي يجب أن نطرحه هنا من المستفيد من تفشي هذه الظاهرة؟ ولماذا يلجأ الأكثرية إلى تفسير أحلامهم، بدلًا من تفسير واقعهم والتعامل معه بالمنطق والعقل؟ وهل تفسير الأحلام من اختصاص علماء النفس والطب النفسي أم الدعاة؟ وهل كل معالج نفسي أو داعية قادر على تفسير الأحلام؟ وهل تفسير الأحلام علم قطعي تبنى عليه قرارات مصيرية؟ أم أنه اجتهاد ظني؟
والأدهى والأمر إجابة المفسر هكذا بكل بساطة بيتكم كله مسحور. وسبحان الله لا أدري لماذا الشعوب الغربية الكافرة لا تصاب بالسحر والعين مع أنها لا تقرأ الأذكار والتسبيحات والمعوذات ؟!.
إن المشكلة الرئيسة في مجتمعاتنا للأسف تكمن في أسلمة مفاهيم العين والسحر وتفسيرات الأحلام وإلباسها لبوسًا شرعيًا حتى يكتسب أصحابها مصداقية لدى الجمهور، وكأن الأحلام خاصة بالمجتمعات الإسلامية فقط دون غيرها، نعم تفاسير الأحلام موجودة في كل الديانات، ولعل قصة يوسف – عليه السلام – من أفضل مصاديقها، لكن يجب الاعتراف بأن هناك حالة من الإفراط والتمادي في التعاطي مع هذه الظاهرة على حساب المنطق والعقل، ففي حال إعطاء العقل إجازة فستكون الخُرافة هي البديل الجاهز.

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