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مكاتب للتشجير بمختلف القطاعات

11/6/2023 11:14:07 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالقادر، تخصيص مكاتب للتشجير في مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص ببرنامج يدار بواسطة المركز، مع التأكيد على تعاون الجميع بما فيهم القطاع غير الربحي وجميع أفراد المجتمع.
75 عامًا
أبان العبدالقادر، أن الخط الاستراتيجي لمبادرة السعودية الخضراء ((10 مليارات شجرة))، يمتد لـ75 عامًا، من عام 2024م إلى 2100، لتحقيق المستهدف في المبادرة، ولدينا فرص في المملكة، يجب علينا استغلالها للوصول إلى المستهدف، مستعينين بكل ما توصلت له دور البحث والباحثين والعلماء لاستغلال أفضل ما يمكن استغلاله من أساليب الري والإنبات، وتقنيات المشاتل وحصاد الأمطار، مع استهداف أن تكون النباتات ((الأشجار)) المحلية، التي تأقلمت مع الظروف والخصائص المناخية والتربة، وعاشت عقود طويلة من الزمن، هي التي من الممكن أن تحقق الاستدامة البيئية طويلة المدى، بأقل الجهود، لافتًا إلى أن أغلب النباتات المحلية ((البرية)) في حدود 3 أعوام تكتفي مائيًا.
20 دولة
أشار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي، إلى أن 20 دولة في العالم، أبدت انضمامها في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ((50 مليار شجرة))، ومن بين الفوائد المتحققة من المبادرة: الحد من العواصف الغبارية، وهي مشكلة يعاني منها جميع دول المنطقة، وانخفاض درجة الحرارة، وأن الأهداف والظروف مشتركة، ولتحقيق الأهداف تحتاج إلى تعاون بين هذه الدول، وتسارع في تحقيق الأهداف، وهناك دول من خارج الشرق الأوسط، أبدت تعاونها ودعم المبادرة.

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