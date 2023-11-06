زعامة هلالية ومطاردة نصراوية وترنح اتحادي

(MENAFN
- Al Watan) قاد أفضل لاعبي آسيا سالم الدوسري الهلال لتعزيز صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين، وواصل النصر مطاردته منافسه التقليدي، وتعثر التعاون بالتعادل للجولة الثالثة تواليا، وعاد الأهلي للانتصارات وتساوى نقطيا مع التعاون في المركزين الرابع والثالث، وواصل الاتحاد غيابه المرير عن الانتصارات خلال آخر 5 جولات وزاد الشباب من أوجاع العميد، وللمرة الأولى خلال آخر 18 مباراة يحقق أبها الانتصار في مباراتين متتاليتين، وواصل نجم النصر كريستيانو رونالدو ابتعاده بصدارة الهدافين، وحضر 4 حكام أجانب، واقتصرت ضربات الجزاء على ضربة واحدة، وأشهرت البطاقة الحمراء مرتين، كل ذلك جاء بنهاية الجولة الـ12 للدوري.
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