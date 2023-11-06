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زعامة هلالية ومطاردة نصراوية وترنح اتحادي

11/6/2023 11:14:07 PM
(MENAFN- Al Watan) قاد أفضل لاعبي آسيا سالم الدوسري الهلال لتعزيز صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين، وواصل النصر مطاردته منافسه التقليدي، وتعثر التعاون بالتعادل للجولة الثالثة تواليا، وعاد الأهلي للانتصارات وتساوى نقطيا مع التعاون في المركزين الرابع والثالث، وواصل الاتحاد غيابه المرير عن الانتصارات خلال آخر 5 جولات وزاد الشباب من أوجاع العميد، وللمرة الأولى خلال آخر 18 مباراة يحقق أبها الانتصار في مباراتين متتاليتين، وواصل نجم النصر كريستيانو رونالدو ابتعاده بصدارة الهدافين، وحضر 4 حكام أجانب، واقتصرت ضربات الجزاء على ضربة واحدة، وأشهرت البطاقة الحمراء مرتين، كل ذلك جاء بنهاية الجولة الـ12 للدوري.

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