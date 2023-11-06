Tuesday, 07 November 2023 08:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العالمي لتأكيد التفوق ومهمة صعبة للفهود

11/6/2023 11:14:07 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح النصر إلى الابتعاد بصدارة المجموعة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، حينما يحل ضيفا ثقيلا على الدحيل القطري، لحساب الجولة الرابعة للبطولة القارية، فيما يأمل الفيحاء استعادة توازنه والإبقاء على حظوظه في المنافسة وتفادي المغادرة المبكرة، حينما يستقبل ضيفه الخطير العين الإماراتي، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الأولى. وضمن منافسات المجموعتين أيضا يلتقي استقلال دوشنبه الطاجيكي و برسيبوليس الإيراني لحساب المجموعة الخامسة، ويتواجه في المجموعة الأولى آهال التركماني وباختاكور الأوزبكي.

الابتعاد بالقمة
على إستاد عبدالله بن خليفة، يأمل النصر في العودة بانتصاره الرابع على التوالي والبقاء في قمة المجموعة الخامسة، حينما يحل ضيفا على الدحيل القطري، ويتصدر العالمي المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية ويريد تكرار تفوقه في الجولة السابقة على مضيفه. في المقابل، لازال الدحيل الذي لم يجمع سوى نقطة واحدة في المركز الثالث، يبحث عن انتصاره الأول، ورد اعتباره أمام فارس نجد.
آمال أخيرة
لا مجال أمام الفيحاء إلا أن يسجل انتصاره الثاني في البطولة القارية، عندما يستقبل متصدر المجموعة الأولى العين الإماراتي، على إستاد الملك فهد الدولي، ليبقي على آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل عبر أفضل 3 أندية حلت في المركز الثاني في المجموعات الخمس عن غرب آسيا.ويملك البرتقالي 3 نقاط من انتصار وخسارتين، في المركز الثالث في المجموعة، بينما يأمل العين المتصدر بـ9 نقاط، في حسم الصدارة وتأهله عن المجموعة متصدرا.

MENAFN06112023000089011017ID1107382352

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث