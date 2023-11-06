العالمي لتأكيد التفوق ومهمة صعبة للفهود

(MENAFN
- Al Watan) يطمح النصر إلى الابتعاد بصدارة المجموعة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال آسيا، حينما يحل ضيفا ثقيلا على الدحيل القطري، لحساب الجولة الرابعة للبطولة القارية، فيما يأمل الفيحاء استعادة توازنه والإبقاء على حظوظه في المنافسة وتفادي المغادرة المبكرة، حينما يستقبل ضيفه الخطير العين الإماراتي، لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الأولى. وضمن منافسات المجموعتين أيضا يلتقي استقلال دوشنبه الطاجيكي و برسيبوليس الإيراني لحساب المجموعة الخامسة، ويتواجه في المجموعة الأولى آهال التركماني وباختاكور الأوزبكي.
الابتعاد بالقمة
على إستاد عبدالله بن خليفة، يأمل النصر في العودة بانتصاره الرابع على التوالي والبقاء في قمة المجموعة الخامسة، حينما يحل ضيفا على الدحيل القطري، ويتصدر العالمي المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية ويريد تكرار تفوقه في الجولة السابقة على مضيفه. في المقابل، لازال الدحيل الذي لم يجمع سوى نقطة واحدة في المركز الثالث، يبحث عن انتصاره الأول، ورد اعتباره أمام فارس نجد.
آمال أخيرة
لا مجال أمام الفيحاء إلا أن يسجل انتصاره الثاني في البطولة القارية، عندما يستقبل متصدر المجموعة الأولى العين الإماراتي، على إستاد الملك فهد الدولي، ليبقي على آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل عبر أفضل 3 أندية حلت في المركز الثاني في المجموعات الخمس عن غرب آسيا.ويملك البرتقالي 3 نقاط من انتصار وخسارتين، في المركز الثالث في المجموعة، بينما يأمل العين المتصدر بـ9 نقاط، في حسم الصدارة وتأهله عن المجموعة متصدرا.
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