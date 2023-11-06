العدالة ينشد صدارة Yelo
التاريخ
11/6/2023 11:14:07 PM
(MENAFN
- Al Watan) يطمح العدالة (21 نقطة)، إلى مزاحمة العروبة على صدارة دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، عندما يحل، اليوم، ضيفا على الترجي (10 نقاط)، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، لحساب الجولة العاشرة للدوري، وعلى ملعبه يستقبل أحد (9 نقاط)، ضيفا صعبا هو الجبلين (17 نقطة)، ويتقابل على ملعب نادي العروبة، الجندل (11 نقطة)، والعين (8 نقاط).
MENAFN06112023000089011017ID1107382351
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