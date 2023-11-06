Tuesday, 07 November 2023 08:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العدالة ينشد صدارة Yelo

11/6/2023 11:14:07 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح العدالة (21 نقطة)، إلى مزاحمة العروبة على صدارة دوري Yelo لأندية الدرجة الأولى، عندما يحل، اليوم، ضيفا على الترجي (10 نقاط)، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، لحساب الجولة العاشرة للدوري، وعلى ملعبه يستقبل أحد (9 نقاط)، ضيفا صعبا هو الجبلين (17 نقطة)، ويتقابل على ملعب نادي العروبة، الجندل (11 نقطة)، والعين (8 نقاط).

MENAFN06112023000089011017ID1107382351

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث