كاسترو يريح الدون

(MENAFN
- Al Watan) خلت بعثة النصر إلى قطر لمواجهة الدحيل، مساء اليوم ، بدوري أبطال آسيا، من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وفضل مواطنه لويس كاسترو، منح قائد العالمي راحة من مباراة الدحيل، خوفا من تعرضه للإرهاق مع توالي المواجهات.
وسيغيب عن قائمة فارس نجد إضافة إلى الدون المدافع الإسباني إيميريك لابورت وعبدالله الخيبري وعبدالعزيز العليوة والحارس راغد النجار ونواف بوشل لأسباب مختلفة.
MENAFN06112023000089011017ID1107382350
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.