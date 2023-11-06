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كاسترو يريح الدون

11/6/2023 11:14:07 PM
(MENAFN- Al Watan) خلت بعثة النصر إلى قطر لمواجهة الدحيل، مساء اليوم ، بدوري أبطال آسيا، من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وفضل مواطنه لويس كاسترو، منح قائد العالمي راحة من مباراة الدحيل، خوفا من تعرضه للإرهاق مع توالي المواجهات.
وسيغيب عن قائمة فارس نجد إضافة إلى الدون المدافع الإسباني إيميريك لابورت وعبدالله الخيبري وعبدالعزيز العليوة والحارس راغد النجار ونواف بوشل لأسباب مختلفة.

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