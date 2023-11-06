Tuesday, 07 November 2023 08:12 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كوريا الجنوبية ستطلق أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري

11/6/2023 11:14:07 PM
(MENAFN- Al Watan) قاد افتقار كوريا الجنوبية للأقمار الاصطناعية للاستطلاع العسكري واعتمادها الكلي على أقمار التجسس الأمريكية لمراقبة تحركات كوريا الشمالية تصميمها على الحصول على قمر اصطناعي، لذا أعلنت كوريا الجنوبية أنها تخطط لإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس محلي الصنع في نهاية هذا الشهر لتحسين مراقبة منافستها كوريا الشمالية، التي تعمل على توسيع ترسانتها من الأسلحة النووية.
وتم الكشف عن الخطة بعد أيام من فشل كوريا الشمالية في تنفيذ تعهدها بإجراء محاولة ثالثة لإطلاق قمرها الاصطناعي للاستطلاع في أكتوبر، على الأرجح بسبب مشاكل فنية.
أربعة أقمار
وصرح جيون ها جيو المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، للصحفيين بأن أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري للبلاد سيتم إطلاقه من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا في 30 نوفمبر.
وسيتم حمل القمر الاصطناعي بواسطة صاروخ SpaceX›s Falcon 9. وبموجب عقد مع SpaceX، وتخطط كوريا الجنوبية لإطلاق أربعة أقمار صناعية أخرى للتجسس بحلول عام 2025، وفقًا لإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا الجنوبية.
ولا تمتلك كوريا الجنوبية حاليًا أقمارًا اصطناعية للاستطلاع العسكري وتعتمد على أقمار التجسس الأمريكية لمراقبة تحركات كوريا الشمالية.
نظام مستقل
ووفقًا لما ذكره لي تشون جيون، زميل البحث الفخري في جامعة العلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية، يمنح امتلاك أقمار التجسس الاصطناعية الخاصة كوريا الجنوبية نظام مراقبة فضائيا مستقلا لمراقبة كوريا الشمالية في الوقت الفعلي تقريبًا. وعندما يتم تشغيله جنبًا إلى جنب مع ما يسمى نظام المحاور الثلاثة في كوريا الجنوبية -الضربة الوقائية والدفاع الصاروخي والأصول الانتقامية- سيتم تعزيز الدفاع الشامل للبلاد ضد كوريا الشمالية بشكل كبير.
أهداف أمريكية
وقال لي، إن أقمار التجسس الأمريكية تنتج صورا عالية الدقة ولكن يتم تشغيلها وفقا للأهداف الاستراتيجية الأمريكية، وليس أهداف كوريا الجنوبية. وإن الولايات المتحدة أيضًا في بعض الأحيان لا تشارك صور الأقمار الاصطناعية مع معلومات حساسة للغاية مع كوريا الجنوبية.
وفي العام الماضي، استخدمت كوريا الجنوبية صاروخًا محليًا لوضع ما سمته ((قمرًا اصطناعيًا لمراقبة الأداء)) في مداره، لتصبح الدولة العاشرة في العالم التي تطلق بنجاح قمرًا اصطناعيًا بتقنيتها الخاصة.
ويقول مراقبون، إن إطلاق كوريا الجنوبية عام 2022 أثبت قدرتها على إطلاق قمر اصطناعي أثقل من قمر التجسس، لكنها تحتاج إلى مزيد من الاختبارات للتأكد من موثوقية الصاروخ. وأشار لي أيضًا إلى أنه من الأكثر اقتصادًا استخدام صاروخ SpaceX لإطلاق قمر التجسس الاصطناعي من قاعدة فاندنبرج. مساعدة تكنولوجية
وتسعى كوريا الشمالية أيضًا إلى الحصول على قمر اصطناعي خاص بها للتجسس. لكن محاولتي الإطلاق في وقت سابق من هذا العام انتهتا بالفشل لأسباب فنية. وقالت الدولة إنها ستجري محاولة ثالثة في وقت ما في أكتوبر لكنها لم تفعل ذلك ولم تقدم وسائل الإعلام الرسمية سببًا.
وأبلغت وكالة التجسس الكورية الجنوبية المشرعين، الأسبوع الماضي، أنه من المرجح أن تتلقى كوريا الشمالية مساعدة تكنولوجية روسية لبرنامجها لإطلاق أقمار التجسس الاصطناعية. وقال جهاز المخابرات الوطنية، إن كوريا الشمالية في المرحلة النهائية من الاستعدادات لإطلاقها الثالث، والذي قال جهاز المخابرات الوطنية، إنه من المرجح أن يكون ناجحا.
وقال كيم، إن كوريا الشمالية تحتاج أيضًا إلى مزيد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المتنقلة والغواصات التي تعمل بالطاقة النووية والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والصواريخ متعددة الرؤوس الحربية. التعامل مع التهديدات العسكرية الأمريكية المتزايدة.

وتعتقد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وحكومات أجنبية أخرى أن كوريا الشمالية تسعى للحصول على تكنولوجيات أسلحة متطورة من روسيا لتحديث برامج أسلحتها مقابل توريد الذخيرة والصواريخ وغيرها من المعدات العسكرية للحرب الروسية في أوكرانيا. ورفضت كل من روسيا وكوريا الشمالية صفقة نقل الأسلحة المزعومة ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.
وبعد أول عملية إطلاق فاشلة لكوريا الشمالية في شهر مايو الماضي، استعادت كوريا الجنوبية حطام القمر الاصطناعي وخلصت إلى أنه كان خامًا للغاية بحيث لا يمكنه إجراء استطلاع عسكري. وقال لي إن القمر الاصطناعي الكوري الشمالي سيظل قادرا على تحديد أهداف كبيرة مثل السفن الحربية لذلك قد يكون مفيدا عسكريا لكوريا الشمالية.
أقمار التجسس
تعد حيازة أقمار التجسس جزءًا من خطط طموحة لبناء الأسلحة
يمنح امتلاك أقمار التجسس الاصطناعية الخاصة كوريا الجنوبية نظام مراقبة فضائيا مستقلا لمراقبة كوريا الشمالية
يقوم بتعزيز الدفاع الشامل للبلاد

MENAFN06112023000089011017ID1107382349

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث