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تحسين العلاقات الصينية الأسترالية رغم خلافات الدفاع

11/6/2023 11:14:06 PM
(MENAFN- Al Watan) لا تزال أستراليا تسعى بنشاط إلى إقامة شراكة أمنية مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة، والتي تعتبرها الصين محاولة لمواجهة نفوذها في المنطقة. ورغم ذلك رحب زعيما أستراليا والصين بتحسن العلاقات بين بلديهما في العام الماضي، وشددا على أهمية التعامل مع بعضهما البعض على الرغم من الخلافات حول قضايا مثل الدفاع.
ويقوم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز بأول زيارة يقوم بها زعيم أسترالي للصين منذ سبع سنوات، في إشارة إلى مدى انخفاض العلاقات وكيف بدأت في الاستقرار.
ورفعت الصين، وهي سوق رئيسية لأستراليا، بعض القيود التجارية عن المنتجات الأسترالية منذ أول اجتماع لألبانيز مع الزعيم الصيني شي جين بينغ في بالي بإندونيسيا في نوفمبر 2022.
وقال ألبانيز في تصريحاته الافتتاحية لشي أمام وسائل الإعلام: ((إن التقدم الذي أحرزناه في تعزيز علاقتنا خلال تلك الفترة كان إيجابيًا للغاية بلا شك)). ((التجارة تتدفق بحرية أكبر لصالح البلدين)).
تسوية المشاكل
وقال شي إن الجانبين استأنفا تبادلات وجهات النظر وقاما بتسوية بعض المشاكل. و ((إن العلاقات الصينية الأسترالية شرعت في السير على الطريق الصحيح للتحسين والتنمية)). ((يسعدني رؤية ذلك)).
وتدهورت العلاقات في السنوات الأخيرة مع تزايد الشكوك حول التدخل الصيني في السياسة الأسترالية. وبدورها، غضبت الصين من دعوة أستراليا لإجراء تحقيق في أصول فيروس كوفيد19.
وفرضت الصين تعريفات جمركية وحواجز تجارية غير رسمية تشير التقديرات إلى أنها كلفت المصدرين الأستراليين ما يصل إلى 20 مليار دولار أسترالي (13 مليار دولار) سنويا لمنتجات مثل الفحم والنبيذ ولحم البقر والشعير والكركند.
ومنذ ذلك الحين تم تخفيض هذه الحواجز بشكل كبير وأصبحت تكلف الآن حوالي 2 مليار دولار أسترالي (1.3 مليار دولار).
علاوة على ذلك، تم إطلاق سراح الصحفي الأسترالي تشينغ لي الشهر الماضي بعد ثلاث سنوات من الاحتجاز في الصين بتهمة التجسس في قضية أصبحت نقطة محورية في التوترات.
حوار رفيع
وحتى على الرغم من أن الألبانيين بدوا متفائلين إلى حد كبير خلال زيارته، فإن أستراليا لا تزال تسعى بنشاط إلى إقامة شراكة أمنية مع المملكة المتحدة والولايات المتحدة، والتي تعتبرها الصين محاولة لمواجهة نفوذها في المنطقة.
وشدد الزعيم الأسترالي، في كلمته الافتتاحية أمام شي، على أهمية الحوار رفيع المستوى والروابط بين الشعبين.وقال ألبانيز: ((عندما تنشأ الاختلافات، من المهم أن يكون لدينا تواصل ومن التواصل يأتي التفاهم)).
وتأتي زيارة ألبانيز قرب الذكرى الخمسين لأول رحلة يقوم بها رئيس وزراء أسترالي إلى جمهورية الصين الشعبية.
وقال شي لألبانيز: ((إن زيارتكم هذه المرة لها أهمية كبيرة، لأنها تبني على الماضي وتبشر بالمستقبل)).

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