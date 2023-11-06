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ماير يدخل سباق مجلس الشيوخ الأمريكي

11/6/2023 11:14:06 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الجمهوري بيتر ماير، الذي أيد عزل الرئيس السابق دونالد ترمب، أنه سيرشح نفسه لمقعد مفتوح في مجلس الشيوخ الأمريكي في ميشيغان.
وينضم مايير إلى مجموعة تضم أكثر من عشرة مرشحين يتنافسون على المقعد الذي شغلته السيناتور الديمقراطية ديبي ستابينو لأكثر من عقدين من الزمن. وصدمت ستابينو الكثيرين في الولاية في يناير بإعلانها تقاعدها، مما خلق سباقاً مفتوحاً على مصراعيه في الولاية التي تمثل ساحة معركة.
استعادة المقعد
وقال ماير في بيان على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: ((لقد أخذنا في الاعتبار كل جانب من جوانب الحملة، ونحن واثقون من أن لدينا أفضل فرصة لاستعادة هذا المقعد للجمهوريين والقتال بقوة من أجل مستقبل محافظ)).
((نحن نمر بأوقات مظلمة وغير مؤكدة، لكننا تجاوزنا الأمر بشكل أسوأ. إن التحديات كبيرة، ولكن بلادنا كذلك. إذا أردنا أن نرى قرناً أمريكياً عظيماً آخر، فنحن بحاجة إلى قادة لا يخافون من التحلي بالجرأة، ويقومون بالعمل، ولا يمكن شراؤهم)).
مرشح بارز
ويعد ماير وريث إمبراطورية متاجر البقالة في الغرب الأوسط. إن التعرف على اسمه وقدرته على جمع التبرعات جعله على الفور مرشحًا بارزًا في أحد أكثر سباقات مجلس الشيوخ تنافسية في البلاد. وينضم إلى النائب الأمريكي السابق مايك روجرز ورئيس شرطة ديترويت السابق جيمس كريغ في المجال الجمهوري، فيما تقود المجال الديمقراطي النائبة الأمريكية إليسا سلوتكين ويضم الممثل هيل هاربر.
وأعلنت سلوتكين نواياها في فبراير، لكن المجال الجمهوري ظل فارغًا نسبيًا حتى أعلن روجرز عن حملته في سبتمبر، وفعل كريج ذلك في أكتوبر. كان لدى سلوتكين ما يقرب من 4 ملايين دولار في البنك أكثر من أي مرشح آخر لمجلس الشيوخ حتى سبتمبر، وفقًا لأرقام تمويل الحملات الانتخابية التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر.

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