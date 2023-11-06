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غرامة ربع مليون والإحالة إلى النيابة لمزوري البيانات البيئية

11/6/2023 11:14:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعديل المخالفات والعقوبات باللائحة التنفيذية لمقدمي الخدمات البيئية، بحيث ضم الجدول الخاص بها 12 مخالفة جسيمة، أبرزها تقديم مستندات أو بيانات مزورة للمركز المختص بغرض الحصول على الترخيص، إذ تصل العقوبة إلى فرض غرامة بـ250 ألف ريال مع الإحالة إلى النيابة.
يأتي ذلك إنفاذا للأمر السامي الكريم رقم 32043 في 1444/05/05، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات، واقتراح التعديلات اللازمة عليها، بهدف الحد من التحديات ذات الصلة بالمخالفات والغرامات التي تفرض على المنشآت التجارية.
الأضرار البيئية
ونص جدول المخالفات والعقوبات على بعض المخالفات الجسيمة التي تستوجب العقوبة، من ضمنها حدوث أضرار بيئية نتيجة الأخذ بالدراسات أو الأبحاث أو التقارير أو الأعمال أو الآراء الفنية المقدمة من مقدم الخدمات البيئية، وتصل العقوبة القصوى فيها إلى الغرامة 150 ألف ريال. كما أن تقديم أوراق أو مستندات مزورة أو مصطنعة أو ملفقة أو إدراج معلومات غير صحيحة – بطريقة عمدية – في التقارير والسجلات والبيانات المقدمة إلى المركز المختص يعرض صاحبه إلى غرامة ربع مليون ريال، فضلا عن عقوبات أخرى، والإحالة إلى النيابة.
عقوبات مخالفات تقديم الخدمات البيئية
- تقديم الخدمات دون ترخيص - 50 ألف ريال
- تقديم مستندات أو بيانات مزورة للحصول على الترخيص - 250 ألف ريال والإحالة إلى النيابة
- تقديم الخدمات بعد انتهاء الترخيص - 10 آلاف ريال
- عدم الاحتفاظ بالسجلات والبيانات - 20 ألف ريال
- عدم تزويد المركز المختص بالسجلات والبيانات عند طلبها - 5 آلاف ريال
- عدم تقديم الخدمات البيئية بشكل صحيح وعلمي وحديث - 20 ألف ريال
- عدم وجود مختصين أكفاء - 50 ألف ريال
- إهمال الالتزام بضوابط واشتراطات التراخيص - 500 ريال لكل ضابط أو شرطي
- عدم الإفصاح عن أي تضارب للمصالح في أثناء إجراء الدراسات البيئية - 50 ألف ريال
- تقديم نتائج غير صحيحة إلى المركز المختص - 50 ألف ريال
- حدوث أضرار بيئية - 150 ألف ريال
- تزوير معلومات التقارير والسجلات المقدمة للمركز المختص - 250 ألف ريال والإحالة إلى النيابة

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