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الصعق يظلم أنوار الحدائق

11/6/2023 11:14:06 PM
(MENAFN- Al Watan) في الوقت الذي يرسم المطر الفرحة على محيا الأهالي، للخروج إلى التنزه، والاستمتاع بالأجواء، إلا أن متنزهات منطقة جازان شهدت انقطاعات كهربائية شكلت هاجسا كبيرا لروادها، فيما كشف مصدر لـ((الوطن))، أن إطفاء أنوار معظم الحدائق طبيعي أثناء الأمطار، للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين خاصة الأطفال أثناء التنزه، مشيرا إلى أنه سبق وأن شهدت حالات مماثلة سابقا، تعرض فيها الكثير لصعق كهربائي نتيجة الالتماسات، مؤكدا أن الجهات المختصة تعمل على صيانة الحدائق خاصة الأعمدة الكهربائية بشكل دوري، مطالبا المتنزهين ومرتادي الحدائق الابتعاد عن المواقع الكهربائية أثناء التنزه.
جولة ميدانية
وتشهد معظم الحدائق والطرق والملاعب البلدية إطفاء الأنوار أثناء الأمطار وبعدها لساعات طويلة، ورصدت ((الوطن))، في جولة ميدانية انقطاع الكهرباء في معظم الحدائق والطرق، والملاعب البلدية، وسط تساؤلات المواطنين عن علاقة الحدائق بانقطاع الكهرباء عنها أثناء المطر، فيما تصدرت المحافظات الجبلية انقطاعات الكهرباء عن المنازل.
صواعق رعدية
شهدت محافظات جازان هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بصواعق رعدية تعد الأقوى حاليا، وعلمت ((الوطن))، أن الصواعق الرعدية تسببت في إصابة ووفاة وغرق نحو 23 شخصا منذ بداية العام الحالي، إلى جانب الالتماسات الكهربائية، واستنفرت الجهات الحكومية جهودها في مواجهة الحالات المطرية، وإصدار التحذيرات للمواطنين، بعدم الخروج أثناء هطول الأمطار، والبعد عن المرتفعات، وعدم استخدام الجوالات، والبعد عن مجاري الأودية والسيول، حفاظا على سلامة الأرواح.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير جازان.
رصد المخالفات
بدأت أمانة جازان حملة كشف التعديات على شبكة تصريف مياه الأمطار، ورصد المخالفات، وتنفيذ الجولات الرقابية على المنازل والمنشآت التجارية، وتوعدت المعتدين على شبكات التصريف، بتطبيق لائحة المخالفات، والتي تصل عقوبتها إلى 25 ألف ريال للمخالفين.

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