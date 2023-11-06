السكن الخاص يتصدر إقامة السياح المحليين

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- Al Watan) تصدر السكن الخاص أنواع السكن للسياح المحليين، إذ بلغ عدد السائحين الذين يمتلكون سكنا خاصا في المناطق التي اتجهوا إليها 28262.451 سائحا، تلتها الشقق المفروشة بعدد سائحين 25528.573، بينما سجلت الفنادق 22785.212 سائحا، ليصل الإجمالي 76.576.236 سائحا، وذلك حسب تقرير صادر عن وزارة السياحة لـ2022.
الإحصائيات حسب أشهر السنة
يناير
الشقق 232.912
الفنادق 2152.865
سكن خاص 3131.691
الإجمالي 7675.16
فبراير
الشقق 2001.342
الفنادق 1804.066
سكن خاص 2525.681
الإجمالي 6449.938
مارس
الشقق 1813.647
الفنادق 1672.072
سكن خاص 2660.678
الإجمالي 6204.755
أبريل
الشقق 1928.446
الفنادق 2620.837
سكن خاص 3437.851
الإجمالي 8036.131
مايو
الشقق 2504.876
الفنادق 2116.799
سكن خاص 2561.025
الإجمالي 7246.109
يونيو
الشقق 1590.888
الفنادق 1200.827
سكن خاص 1220.061
الإجمالي 4032.787
يوليو
الشقق 4061.045
الفنادق 2048.499
سكن خاص 4562.094
الإجمالي 10795.554
أغسطس
الشقق 2443.994
الفنادق 2083.294
سكن خاص 2374.729
الإجمالي 7008.438
سبتمبر
الشقق 1255.639
الفنادق 1586.608
سكن خاص 1289.118
الإجمالي 4196.039
أكتوبر
الشقق 1786.016
الفنادق 1652.671
سكن خاص 1289.209
الإجمالي 4838.186
نوفمبر
الشقق 2438.022
الفنادق 2271.665
سكن خاص 2062.814
الإجمالي 7003.149
ديسمبر
الشقق 1471.746
الفنادق 1575.009
سكن خاص 1147.5
الإجمالي 4350.255
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