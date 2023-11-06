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الاحتلال يرفض الانصياع ويعزل شمال غزة استعدادا لحصاره

11/6/2023 11:14:05 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن جيش العدوان الإسرائيلي أنه عزل شمال غزة عن جنوبه، واصفا إياها بـ))المرحلة المهمة)) في الحرب، حيث قام بفصل شمال غزة عن بقية الأراضي المحاصرة وقصفه بغارات جوية مكثفة، مما مهد الطريق لتوغل متوقع داخل الحدود الكثيفة لمدينة غزة وحتى المرحلة الأكثر دموية من الحرب المستمرة منذ شهر.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن عدد القتلى الفلسطينيين تجاوز بالفعل 10 آلاف.
وتمثل هذه الأرقام علامة فارقة قاتمة في ما أصبح بسرعة الجولة الأكثر دموية من العنف الإسرائيلي الفلسطيني، مع عدم وجود نهاية في الأفق في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل وقف الحرب وهجماتها.
ومن المرجح أن يرتفع عدد الضحايا مع تحول الحرب إلى قتال متلاحم في المناطق الحضرية، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المتوقع أن تدخل القوات مدينة غزة قريبا.
فرار المدنيين
وقال جيش العدوان، إن طائراته قصفت 450 هدفا خلال الليل وسيطرت القوات البرية على مجمع تابع لحماس. ولا يزال هناك ممر ذو اتجاه واحد للسكان للفرار جنوبًا متاحًا، وفقًا للجيش، لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين بقوا في مدينة غزة وأجزاء أخرى من الشمال.
وفر نحو 1.5 مليون فلسطيني، أو نحو 70% من سكان غزة، من منازلهم منذ بدء الحرب. كما أن الغذاء والدواء والوقود والمياه ينفد، كما أن المدارس التي تديرها الأمم المتحدة والتي تحولت إلى ملاجئ تجاوزت طاقتها، وينام كثيرون في الشوارع بالخارج.
وانقطعت خدمة الهاتف المحمول والإنترنت بين عشية وضحاها، وهو الانقطاع الثالث على مستوى الأراضي منذ بداية الحرب، ولكن تم استعادتها تدريجيا، الإثنين، وفقا لشركة الاتصالات الفلسطينية بالتل ومجموعة الدفاع عن الوصول إلى الإنترنت NetBlocks. ويقول عمال الإغاثة، إن انقطاع التيار الكهربائي يجعل من الصعب على المدنيين البحث عن الأمان أو حتى الاتصال بسيارات الإسعاف.
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وترفض إسرائيل حتى الآن الاقتراحات الأمريكية بوقف القتال لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية ورفضت إسرائيل أيضًا الدعوات لوقف إطلاق النار على نطاق أوسع من الدول العربية.
وبعد أيام من الدبلوماسية المكثفة في الشرق الأوسط، اختتم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولته في المنطقة، قائلا إن الجهود المبذولة لتأمين هدنة إنسانية والتفاوض على إطلاق سراح الرهائن والتخطيط لغزة ما بعد حماس لا تزال مستمرة. دون الإشارة إلى أي إنجازات ملموسة.
فيما استمرت الإدانات على ما صدر من أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتضمّن التوعّدَ بإلقاء قنبلةٍ نوويةٍ على قطاع غزة بدءا من المملكة العربية السعودية والأردن و رابطة العالم الإسلامي التي ندَّدت بأشد العبارات- بهذا التصريح الذي يعكس مستوى التحدي والهمجية.
ودعت المجتمعَ الدولي إلى تحمُّل مسؤولياته تجاه الكوارث المروّعة في قطاع غزة، لا سيما مع استمرار تداعياتها المؤلمة التي من شأنها أن تُحدث جرحًا عميقًا في وجدان الشعوب؛ لتعود بمشاريع بنائها الحضاري إلى الوراء.
وأعربت الكويت أيضا عن إدانتها الشديدة في بيان لها، أن هذه التصريحات تدل بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه على الشعب الفلسطيني والمدنيين قد تمادى إلى مرحلة خطيرة وغطرسته وصلت إلى درجة من الوحشية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية.
طرق أخرى
وفي شمال قطاع غزة، أسقطت طائرة شحن عسكرية أردنية مساعدات طبية على مستشفى ميداني، بحسب ما أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في وقت مبكر من اليوم . ويبدو أن هذه هي أول عملية إسقاط جوي من نوعها في الحرب، مما يزيد من احتمال وجود طريق آخر لإيصال المساعدات إلى جانب معبر رفح المصري، الذي كان حتى الآن نقطة الدخول الوحيدة.
وتم السماح لأكثر من 450 شاحنة محملة بالمساعدات بدخول غزة من مصر منذ 21 أكتوبر، لكن العاملين في المجال الإنساني يقولون إنها غير كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في القطاع الذي يسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
أضرار جسيمة
ويواجه شمال غزة نقصاً حاداً في المياه، حيث لا يوجد وقود يمكن ضخه من الآبار البلدية، كما أغلقت إسرائيل الخط الرئيسي للمنطقة. وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن سبعة مرافق للمياه في أنحاء غزة تعرضت للقصف خلال اليومين الماضيين ولحقت بها ((أضرار جسيمة))، مما يزيد من خطر فيضان مياه الصرف الصحي.
وقد استجاب نحو 800 ألف شخص للأوامر العسكرية الإسرائيلية بالفرار إلى جنوب غزة. وسار نحو 2000 شخص، يحمل كثير منهم فقط ما يمكنهم حمله بين أذرعهم، على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين الشمال والجنوب في غزة ولكن القصف الإسرائيلي استمر في جميع أنحاء القطاع، وأدت الغارات في وسط وجنوب غزة –المنطقة الآمنة المزعومة– إلى مقتل عشرات الأشخاص.

شمال غزة
يواجه نقصاً حاداً في المياه
لا يوجد وقود يمكن ضخه من الآبار البلدية
أغلقت إسرائيل الخط الرئيسي للمنطقة.

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