هل ترفع زيادة أسعار البنزين عمليات تحويل السيارات للغاز الطبيعى؟

سعد: لن تؤثر على ((الملاكى)) والأجرة والنقل التشاركى الأكثر تضررا

حسين: نتوقع ارتفاع الطلب على السيارات الاقتصادية الموفرة للوقود









دفعت الزيادة الاخيرة لأسعار البنزين بواقع 1.25 جنيه للتر، أصحاب السيارات للاتجاه نحو استخدام الغاز الطبيعى رغم ارتفاعه أيضا بقيمة جنيه واحد للمتر المكعب.

قال المهندس محمد النيل مدير عام التحويل بشركة كارجاس، لـ ((البورصة)) إن الساعات الأولى من الأسبوع الجارى شهدت زيادة فى الإقبال على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى بنسبة وصلت إلى 25% مقارنة بالطلب على الخدكة قبل زيادة أسعار البنزين.

أشار إلى أن عملية تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى تتم فى خلال 4 ساعات فقط، بتكلفة بلغت نحو 14.2 ألف جنيه بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة، موضحًا أن التكلفة ارتفعت عدة مرات متتالية منذ بداية الربع الثانى من العام الماضى 2022، وحتى العام الجارى، بسبب زيادة أسعار الخامات والمكونات المستخدمة بالإضافة إلى تحريك سعر الصرف.

أوضح لـ ((البورصة)) أن الشركة تستهدف تحويل ما يقرب من 20 ألف سيارة خلال الأشهر المتبقية من العام الجارى، مضيفًا ان إجمالى اعداد السيارات التى تم تحويلها منذ بدء نشاط تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بلغت نحو 230 ألف سيارة حتى الفترة الحالية.

أضاف أن الشركة تمتلك حاليُا ما يقرب من 250 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى، وتخطط لتدشين ما يقرب من 250 محطة خلال الفترة الفترة المقبلة، لتوفير خدمات التموين للمستخدمين الحاليين والراغبين فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى.

لفت إلى أن تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى يوفر من 50 إلى 60% من تكلفة الوقود، أى ما يقرب من 30 ألف جنيه سنويًا، مضيفًا أن السيارة تدخل لمركز الصيانة ويتم فحصها ثم يتم تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الأسطوانة المقرر تركيبها، ويتم تركيب طقم التحويل وجميع الأجزاء، ويتم الالتزام بجميع المواصفات العالمية والمصرية فى تركيب الطقم، بالإضافة لمعدلات الأمان.

وتابع: أنه يوجد عروض وأنظمة جديدة لسداد تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز وما تتضمنه من أنظمة التقسيط، وهى ((حال سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش، يتضمن منح العميل بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3370 جنيها، والتقسيط على سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية، ويحصل العميل على بونات هدية بقيمة 2025 جنيها، والتقسيط على 18 شهرا بدون فوائد، والإعفاء من المصاريف الإدارية، أو التقسيط على سنتين بدون فوائد)).

ورفعت وزارة البترول سعر الغاز الطبيعى للسيارات بقيمة جنيه واحد فقط، للمتر المكعب ليصل إلى 5.5 جنيه، مقابل 4.5 جنيه.

ويرى خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن تحريك أسعار الوقود ((البنزين)) بقيمة تتراوح ما بين جنيه، و1.25 جنيها، تعد زيادة منخفضة ولن تؤثر على مستخدمى ((الملاكى))، وذلك بسبب ان بعض المستخدمين يمتلكون سيارات تصل أسعارها أكثر من نصف مليون جنيه لذلك لن يكن لها تأثير واضح خلال الفترة الحالية.

أشار ((سعد)) إلى أن مالكى السيارات ((الأجرة، والنقل، والنقل التشاركى)) هم الأكثر تضررًا، ومن الممكن أن يتوجهوا إلى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعى وذلك لتقليل تكلفة التشغيل اليومية.

وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه، مع تثبيت سعر السولار، وارتفع سعر بنزين 80 إلى 10 جنيهات للتر، وبنزين 92 إلى 11.5 جنيه للتر، وبنزين 95 إلى 12.5 جنيه للتر.

وتوقع، حسن مصطفى، المدير التنفيذى السابق لرابطة مصنعى السيارات، أن يشهد سوق بيع السيارات ارتفاعًا ملحوظًا بالطلب على السيارات الموفرة لاستهلاك الوقود، حيث أنه لا يزال يوجد عدد غير قليل من الراغبين فى شراء سيارات يبحث عن اقتناء مركبات استهلاكها من الوقود منخفض، خاصة بعد الزيادة التى شهدتها أسعار المحروقات بنهاية الأسبوع الماضى.

أشار مصطفى إلى أن بعض المستهلكين قد يبحث عن بدائل أخرى للهروب من زيادة أسعار الوقود من بينها الاعتماد على وسائل مواصلات النقل الجماعى المختلفة، أو اتجاه فئة الشباب لاقتناء دراجات نارية.

وشهدت مبيعات السيارات الملاكى خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى تراجعًا بنحو 61% إلى 45.9 ألف سيارة، مقابل 117.04 ألف سيارة فى الشهور التسعة الأولى من العام الماضى.