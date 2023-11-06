تنسيقى السياسة النقدية يناقش التحوط ضد تداعيات التطورات الإقليمية

MENAFN - Al-Borsa News) ناقش المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية سُبل التحوط اللازمة لحماية الاقتصاد المصرى من الآثار السلبية التى تُخلِّفها الأحداث العالمية والإقليمية على أسعار السلع عالميًا وبينها البترول، وكذلك على قطاع السياحة.

وترأس الاجتماع مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحضره حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى، ومحمد الإتربى، عضو المجلس من ذوى الخبرة، وحسين عيسى، عضو المجلس من ذوى الخبرة.

وقال سامح الخِشن، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع بحث كذلك سيناريوهات التعامل مع الأزمات العالمية والإقليمية الحالية وتأثيراتها المحتملة على النواحى الاقتصادية، خاصة قطاعى السياحة والبترول.

وقدرت وكالة ستاندرد أند بورز، للتصنيف الائتمانى، أن تصعيد الصراع فى الشرق الأوسط سيكون له تأثير سلبى على السياحة فى مصر ولبنان والأردن نتيجة قربهم الجغرافى واحتمالية امتداد الحرب لحدودهم.

أوضحت أن هناك 3 سيناريوهات للتأثير ستؤدى لفقدان الدول ما بين 10% و70% من إيرادات السياحة. وذكرت أنه فى حالة مصر سيكلف فقدان 10% من إيرادات السياحة، الناتج المحلى بنحو0.3%، وحال تراجعت 30% سينخفض بحوالى 0.8%، وإذا ما وصلت خسائر الإيرادات السياحية 70% سينخفض الناتج المحلى 1.8%.

لكنها أشارت إلى أن المقرضين الثنائيين ومتعددى الأطراف سيواصلون دعم مصر والأردن لأن عدم الاستقرار بتلك الدول قد يلقى بظلاله على كافة المنطقة.

وقال الخشن إن الاجتماع استعرض جهود العمل على زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر، فى ظل وجود طلبات لضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، موضحًا أن هذا من شأنه تعزيز الموارد الدولارية.

أضاف أنه تمت متابعة تنفيذ إجراءات تحسين بيئة الاستثمار، والحوافز المُخصصة لعدد من القطاعات المستهدف توسيع نطاق الأعمال بها خلال المرحلة المقبلة، وتنفيذ إجراءات الإصلاح الهيكلى ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة.

وأشار إلى أن الاجتماع تابع أيضًا تنفيذ إجراءات ترشيد الإنفاق العام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير.



