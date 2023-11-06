زيادة أسعار البنزين ترفع التضخم الشهرى.. لكن السنوى يستفيد من سنة الأساس

توقع محللون ارتفاع معدلات التضخم الشهرى خلال الفترة المقبلة، بسبب الزيادة الجديدة التى طرأت على أسعار البنزين، لكنهم رجحوا أن يستفيد التضخم السنوى من أثر سنة الأساس.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع سعر البنزين 95 إلى 12.50 جنيه للتر بدلا من 11.50 جنيه للتر، بينما رفعت سعر البنزين 92 إلى 11.50 جنيه للتر بدلا من 10.25 جنيه للتر. وكذلك زيادة البنزين 80 إلى 10 جنيهات للتر بدلا من 8.75 جنيه للتر.

وقالت آية زهير رئيس قسم البحوث فى“زيلا كابيتال”، إنه من المتوقع أن ينعكس أثر زيادة أسعار البنزين على التضخم الشهرى خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر.

أوضحت أن الارتفاع سيدفع البنك المركزى لرفع الفائدة للسيطرة على التضخم، لكن التضخم السنوى سيستفيد من أثر سنة الأساس.

وبحسب بيانات جمعتها“البورصة”، ارتفع التضخم فى مارس الماضى حينما رفعت مصر أسعار البنزين ما بين 6.7% و9.4%، زاد التضخم العام فى المدن خلال أبريل 1.6% على أساس شهرى، وفى مايو 2.7%، لكنه كان متأثرًا أيضًا بانخفاض قيمة الجنيه.

وارتفع مؤشر أسعار النقل الذى يمثل وزنه النسبى 6% من مؤشر أسعار المستهلكين، نحو 0.8% على أساس شهرى.

وقال بنك الاستثمار النعيم، إن توقيت الارتفاع الأخير فى أسعار البنزين كان مفاجئا، لكنه قد يكون جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي المستمر؛ بسبب اتساع العجز المالى الذى من المتوقع أن يرتفع فى السنة المالية 2023-2024، وارتفاع أسعار البترول، وضعف قيمة الجنيه.

وأبقت اللجنة على سعر السولار دون تغيير عند 8.25 جنيه للتر، وكان تم رفعه بنحو 13.8% فى مايو الماضى.

أضاف“نعيم” أن الأسعار الحالية رغم زيادتها لكنها أقل بنحو 37% عن سعر السوق، كما يُباع السولار الذى تم تثبيت سعره بخفض 62%.

وتوقع أن يتم إقرار المزيد من زيادات الأسعار خلال شهرى يناير وفبراير المقبلين.



