زيادة أسعار البنزين ترفع التضخم الشهرى.. لكن السنوى يستفيد من سنة الأساس

(MENAFN
- Al-Borsa News) النعيم: الزيادة أثرها محدود على الأسعار وقد ترفع التضخم الشهرى 0.2%
توقع محللون ارتفاع معدلات التضخم الشهرى خلال الفترة المقبلة، بسبب الزيادة الجديدة التى طرأت على أسعار البنزين، لكنهم رجحوا أن يستفيد التضخم السنوى من أثر سنة الأساس.
وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع سعر البنزين 95 إلى 12.50 جنيه للتر بدلا من 11.50 جنيه للتر، بينما رفعت سعر البنزين 92 إلى 11.50 جنيه للتر بدلا من 10.25 جنيه للتر. وكذلك زيادة البنزين 80 إلى 10 جنيهات للتر بدلا من 8.75 جنيه للتر.
وقالت آية زهير رئيس قسم البحوث فى“زيلا كابيتال”، إنه من المتوقع أن ينعكس أثر زيادة أسعار البنزين على التضخم الشهرى خلال شهرين أو ثلاثة على الأكثر.
أوضحت أن الارتفاع سيدفع البنك المركزى لرفع الفائدة للسيطرة على التضخم، لكن التضخم السنوى سيستفيد من أثر سنة الأساس.
وبحسب بيانات جمعتها“البورصة”، ارتفع التضخم فى مارس الماضى حينما رفعت مصر أسعار البنزين ما بين 6.7% و9.4%، زاد التضخم العام فى المدن خلال أبريل 1.6% على أساس شهرى، وفى مايو 2.7%، لكنه كان متأثرًا أيضًا بانخفاض قيمة الجنيه. زهير: أثر انتقال رفع أسعار الوقود على التضخم سينتهى خلال شهرين
وارتفع مؤشر أسعار النقل الذى يمثل وزنه النسبى 6% من مؤشر أسعار المستهلكين، نحو 0.8% على أساس شهرى.
وقال بنك الاستثمار النعيم، إن توقيت الارتفاع الأخير فى أسعار البنزين كان مفاجئا، لكنه قد يكون جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي المستمر؛ بسبب اتساع العجز المالى الذى من المتوقع أن يرتفع فى السنة المالية 2023-2024، وارتفاع أسعار البترول، وضعف قيمة الجنيه.
وأبقت اللجنة على سعر السولار دون تغيير عند 8.25 جنيه للتر، وكان تم رفعه بنحو 13.8% فى مايو الماضى.
أضاف“نعيم” أن الأسعار الحالية رغم زيادتها لكنها أقل بنحو 37% عن سعر السوق، كما يُباع السولار الذى تم تثبيت سعره بخفض 62%.
وتوقع أن يتم إقرار المزيد من زيادات الأسعار خلال شهرى يناير وفبراير المقبلين.
MENAFN06112023000202011048ID1107382339
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.