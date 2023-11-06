سفن تستهدف تمويلات تتخطى 1.5 مليار جنيه بنهاية 2023





كشف مجد درويش الرئيس التنفيذى لشركة سفن للتمويل الاستهلاكى التابع لمجموعة بلتون المالية القابضة، عن أن الشركة تستهدف الوصول بمحفظة التمويل الاستهلاكى إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل حجم محفظة حاليًا يتجاوز 1.3 مليار جنيه، مع احتمالية أن يزيد المستهدف إلى مليارى جنيه.

وأضاف درويش لـ((البورصة))، أن الشركة تدرس التوسع خارج السوق المصرى خلال 2024، وبصدد دراسة عدة أسواق من بينها الأردن، والإمارات، والسعودية.

وأشار إلى إن خطوة التوسع الخارجى على الأغلب ستتم خلال العام المقبل، موضحًا أن الشركة غيرت اسمها مؤخرًا من ((بل كاش)) إلى سفن لتعكس استراتيجيتها الجديدة فى قطاع التمويل الاستهلاكى.

وتابع أن الشركة تركز على أحجام العمليات التمويلية الكبيرة لمساعدة العميل على الاستثمار حيث تركز على منتجات التشطيب وتمويل السيارات، وتمويل مصاريف الجامعات، لتصبح سفن جزء من العملية الاستثمارية للعملاء.

وأضاف أن الشركة تتفاوض مع نادى الزمالك لتصبح راعى وتضع علامتها التجارية على قمصان اللاعبين، بعدما قامت برعاية النادى الأهلى وزد الرياضى بالفعل.

وتابع أن تلك الخطوة جاءت نظرًا لأهمية كرة القدم كلعبة شعبية جماهيرية فى مصر.

ونما حجم التمويل الاستهلاكى فى مصر بنسبة تفوق 52.5% ليصل إلى 16.9 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام الجارى، مقابل 11 مليار جنيه للفترة عينها من العام الماضى، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر.

تتبع“بلتون المالية القابضة”، المملوكة بنحو 56% لمجموعة“شيميرا للاستثمار” الإماراتية، نحو 18 شركة متخصصة فى نشاطات الاستثمار، وإدارة الأصول، والأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات.





فاطمة صلاح وفاروق الهلباوى وإشراق صلاح الدين