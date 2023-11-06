سفن تستهدف تمويلات تتخطى 1.5 مليار جنيه بنهاية 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة تتفاوض لرعاية النادى الزمالك بعد التوقيع مع“الأهلى” و”زد”
كشف مجد درويش الرئيس التنفيذى لشركة سفن للتمويل الاستهلاكى التابع لمجموعة بلتون المالية القابضة، عن أن الشركة تستهدف الوصول بمحفظة التمويل الاستهلاكى إلى 1.5 مليار جنيه بنهاية 2023، مقابل حجم محفظة حاليًا يتجاوز 1.3 مليار جنيه، مع احتمالية أن يزيد المستهدف إلى مليارى جنيه.
وأضاف درويش لـ((البورصة))، أن الشركة تدرس التوسع خارج السوق المصرى خلال 2024، وبصدد دراسة عدة أسواق من بينها الأردن، والإمارات، والسعودية.
وأشار إلى إن خطوة التوسع الخارجى على الأغلب ستتم خلال العام المقبل، موضحًا أن الشركة غيرت اسمها مؤخرًا من ((بل كاش)) إلى سفن لتعكس استراتيجيتها الجديدة فى قطاع التمويل الاستهلاكى.
وتابع أن الشركة تركز على أحجام العمليات التمويلية الكبيرة لمساعدة العميل على الاستثمار حيث تركز على منتجات التشطيب وتمويل السيارات، وتمويل مصاريف الجامعات، لتصبح سفن جزء من العملية الاستثمارية للعملاء.
وأضاف أن الشركة تتفاوض مع نادى الزمالك لتصبح راعى وتضع علامتها التجارية على قمصان اللاعبين، بعدما قامت برعاية النادى الأهلى وزد الرياضى بالفعل.
وتابع أن تلك الخطوة جاءت نظرًا لأهمية كرة القدم كلعبة شعبية جماهيرية فى مصر.
ونما حجم التمويل الاستهلاكى فى مصر بنسبة تفوق 52.5% ليصل إلى 16.9 مليار جنيه خلال أول 5 أشهر من العام الجارى، مقابل 11 مليار جنيه للفترة عينها من العام الماضى، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر.
تتبع“بلتون المالية القابضة”، المملوكة بنحو 56% لمجموعة“شيميرا للاستثمار” الإماراتية، نحو 18 شركة متخصصة فى نشاطات الاستثمار، وإدارة الأصول، والأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات.
فاطمة صلاح وفاروق الهلباوى وإشراق صلاح الدين
MENAFN06112023000202011048ID1107382338
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