((إرادة)) تستهدف الوصول بمحفظة التمويلات إلى 500 مليون جنيه





تستهدف شركة إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الوصول بحجم المحفظة التمويلية للشركة إلى 500 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، مقابل نحو 300 مليون جنيه حاليًا.

وقال عمرو أبو العزم الرئيس التنفيذى للشركة لـ((البورصة))، أن الشركة تخطط للوصول بعدد عملائها إلى 15 ألف عميل بنهاية 2023، مشيرًا إلى أن الشركة تولى اهتمامًا كبيرًا بتمويل المرأة.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة من خلال تقديم طلب للهيئة للحصول على رخصة لمزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن إطلاق منتج تمويل إسلامى، وكذلك التعاون مع شركات التأمين لإطلاق منتجات تأمينية.

وتابع أن الشركة ضخت بالفعل تمويلات فى القطاعات المختلفة ومن بينها التجارى والخدمى.

وفى مايو الماضى، وقعت شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر اتفاقية تمويل مع بنك القاهرة، بقيمة 100 مليون جنيه، بهدف تعزيز وتنفيذ الخطة التوسعية الطموحة للشركة فيما يخص التمويل متناهى الصغر للمشروعات والأنشطة بالتعاون مع بنك القاهرة.

تأتى اتفاقية التمويل فى إطار استراتيجية شركة إرادة لإحداث تغيير فى حياة العملاء والمجتمعات التى تعمل بها حيث تهدف لتقديم حلول تمويل مخصصة لتمكين ودعم نمو هذه المشروعات والأنشطة، والمساهمة فى نجاحها على المدى الطويل.

وتأسست شركة“إرادة” فى 2022 بالشراكة ما بين شركة اتصالات مصر، وصندوق مصر السيادى للخدمات المالية والتحول الرقمى.





كتب: فاطمة صلاح وفاروق الهلباوى وإشراق صلاح الدين