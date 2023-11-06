((إرادة)) تستهدف الوصول بمحفظة التمويلات إلى 500 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبو العزم: تقدمنا لهيئة الرقابة المالية للحصول على رخصة تمويل المشروعات المتوسطة
تستهدف شركة إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، الوصول بحجم المحفظة التمويلية للشركة إلى 500 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، مقابل نحو 300 مليون جنيه حاليًا.
وقال عمرو أبو العزم الرئيس التنفيذى للشركة لـ((البورصة))، أن الشركة تخطط للوصول بعدد عملائها إلى 15 ألف عميل بنهاية 2023، مشيرًا إلى أن الشركة تولى اهتمامًا كبيرًا بتمويل المرأة.
وأشار إلى أن الشركة تستهدف التوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة من خلال تقديم طلب للهيئة للحصول على رخصة لمزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن إطلاق منتج تمويل إسلامى، وكذلك التعاون مع شركات التأمين لإطلاق منتجات تأمينية.
وتابع أن الشركة ضخت بالفعل تمويلات فى القطاعات المختلفة ومن بينها التجارى والخدمى.
وفى مايو الماضى، وقعت شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر اتفاقية تمويل مع بنك القاهرة، بقيمة 100 مليون جنيه، بهدف تعزيز وتنفيذ الخطة التوسعية الطموحة للشركة فيما يخص التمويل متناهى الصغر للمشروعات والأنشطة بالتعاون مع بنك القاهرة.
تأتى اتفاقية التمويل فى إطار استراتيجية شركة إرادة لإحداث تغيير فى حياة العملاء والمجتمعات التى تعمل بها حيث تهدف لتقديم حلول تمويل مخصصة لتمكين ودعم نمو هذه المشروعات والأنشطة، والمساهمة فى نجاحها على المدى الطويل.
وتأسست شركة“إرادة” فى 2022 بالشراكة ما بين شركة اتصالات مصر، وصندوق مصر السيادى للخدمات المالية والتحول الرقمى.
كتب: فاطمة صلاح وفاروق الهلباوى وإشراق صلاح الدين
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