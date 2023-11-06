بيكو وكوفبيك تستثمران 119.5 مليون دولار لزيادة إنتاج امتياز جيسوم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركتى”بيكو” و”كوفبيك” ضخ استثمارات بقيمة 119.5 مليون دولار لتنمية الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة بامتياز منطقة جيسوم وطويلة غرب خليج السويس، عند مد الاتفاقية، بحسب ما كشفت عنه وثيقة من وزارة البترول لمجلس النواب.
وتقدمت وزارة البترول بطلب الموافقة على مد إسناد امتياز منطقة جيسوم وطويلة غرب خليج السويس، لصالح شركتى“بيكو” و”كوفييك” قبل 4 سنوات من موعد انتهائها.
وكانت الوزارة قد وقعت الاتفاقية فى 2007 لمساحة 105 كم مربع، ولمدة 10 سنوات، وجددته لمدتين كل منها 5 سنوات تنتهى فى 2027.
وتقدمت شركة بيكو وشركة كوفبيك بطلب لإعادة إسناد منطقة التزام جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس لهما باتفاقية جديدة لمدة 20 عاما مع إمكانية مدها مرتين بواقع 5 سنوات لكل منهما، بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات وإضافة مساحة بحث جديدة قدرها حوالى 56 كم مربع.
وطبقا لشرائح الاقتسام يبلغ إجمالى دخل قطاع البترول 1.97 مليار دولار على مدار عمر المشروع بصافى عائد حالى 525 مليون دولار قابل للزيادة عند تحقيق كشف تجارى داخل المساحة الكلية لقطاع البحث.
وقالت الوزارة إن الشركتين لهم خبرة سابقة وتسهيلات إنتاج بالمنطقة وحققتا بها اكتشافات، ومنحها هذا الامتداد سيسرع تنفيذ خطة التنمية وزيادة معدلات الإنتاج إلى أكثر من 20 ألف برميل يوميا خلال 18 شهراً من بدء العمليات.
وقالت إنه إذا انتهت الاتفاقية عام 2027 ولم يتم مدها، سيتطلب الأمر عرضها على مستثمرين جدد وهو الأمر الذى يتطلب وقتا كبيرا فى التفاوض والإسناد والحصول على الموافقات اللازمة.
وبحسب الاتفاق يتعين على الشركتين بدء عمليات البحث فى المنطقة الإضافية خلال فترة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ سريانه، وأن تلتزما بحفر بئرين استكشافيين بقيمة 15 مليون دولار، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات استكشافية خلال فترة البحث الأولية ومدتها 3 سنوات.
وعلى المقاول حفر 3 آبار تقييم تنموية باستثمارات 24 مليون دولار فى المنطقة الأصلية بخلاف بئر استكشافى باستثمارات 8.5 مليون دولار.
وبالنسبة لاقتسام الإنتاج، فيتم تخصيص 25% لاسترداد التكاليف خلال 5 سنوات من سريان الاتفاقية أو حتى 13 يونيو 2027، ويتم خصم 10% إتاوة تتحملها الهيئة العامة للبترول، ثم يتم توزيع الإنتاج المتبقية بواقع 70% للهيئة و30% للشركتين.
وبعد انتهاء استرداد التكاليف يتم اقتسام الإنتاج بواقع 73% للهيئة و27% للشركتين.
وستحصل الدولة على منحة توقيع بنحو 8 ملايين دولار، بخلاف منحة إنتاج قدرها مليون دولار، عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومى من المنطقة إلى 20 ألف برميل زيت فى اليوم أو ما يكافئه خلال 30 يوم إنتاج متوالية، ويتم السداد فى غضون أسبوعين بعد هذا التاريخ، ويرتفع المبلغ إلى مليونى دولار حال زيادة الإنتاج عن 30 ألف برميل زيت يوميًا، ويصل إلى 5 ملايين دولار حين وصول إلى أكثر من 30 ألف برميل.
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