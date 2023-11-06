بيكو وكوفبيك تستثمران 119.5 مليون دولار لزيادة إنتاج امتياز جيسوم

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركتى”بيكو” و”كوفبيك” ضخ استثمارات بقيمة 119.5 مليون دولار لتنمية الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة بامتياز منطقة جيسوم وطويلة غرب خليج السويس، عند مد الاتفاقية، بحسب ما كشفت عنه وثيقة من وزارة البترول لمجلس النواب.

وتقدمت وزارة البترول بطلب الموافقة على مد إسناد امتياز منطقة جيسوم وطويلة غرب خليج السويس، لصالح شركتى“بيكو” و”كوفييك” قبل 4 سنوات من موعد انتهائها.

وكانت الوزارة قد وقعت الاتفاقية فى 2007 لمساحة 105 كم مربع، ولمدة 10 سنوات، وجددته لمدتين كل منها 5 سنوات تنتهى فى 2027.

وتقدمت شركة بيكو وشركة كوفبيك بطلب لإعادة إسناد منطقة التزام جيسوم وطويلة غرب بخليج السويس لهما باتفاقية جديدة لمدة 20 عاما مع إمكانية مدها مرتين بواقع 5 سنوات لكل منهما، بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات وإضافة مساحة بحث جديدة قدرها حوالى 56 كم مربع.

وطبقا لشرائح الاقتسام يبلغ إجمالى دخل قطاع البترول 1.97 مليار دولار على مدار عمر المشروع بصافى عائد حالى 525 مليون دولار قابل للزيادة عند تحقيق كشف تجارى داخل المساحة الكلية لقطاع البحث.

وقالت الوزارة إن الشركتين لهم خبرة سابقة وتسهيلات إنتاج بالمنطقة وحققتا بها اكتشافات، ومنحها هذا الامتداد سيسرع تنفيذ خطة التنمية وزيادة معدلات الإنتاج إلى أكثر من 20 ألف برميل يوميا خلال 18 شهراً من بدء العمليات.

وقالت إنه إذا انتهت الاتفاقية عام 2027 ولم يتم مدها، سيتطلب الأمر عرضها على مستثمرين جدد وهو الأمر الذى يتطلب وقتا كبيرا فى التفاوض والإسناد والحصول على الموافقات اللازمة.

وبحسب الاتفاق يتعين على الشركتين بدء عمليات البحث فى المنطقة الإضافية خلال فترة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ سريانه، وأن تلتزما بحفر بئرين استكشافيين بقيمة 15 مليون دولار، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات استكشافية خلال فترة البحث الأولية ومدتها 3 سنوات.

وعلى المقاول حفر 3 آبار تقييم تنموية باستثمارات 24 مليون دولار فى المنطقة الأصلية بخلاف بئر استكشافى باستثمارات 8.5 مليون دولار.

وبالنسبة لاقتسام الإنتاج، فيتم تخصيص 25% لاسترداد التكاليف خلال 5 سنوات من سريان الاتفاقية أو حتى 13 يونيو 2027، ويتم خصم 10% إتاوة تتحملها الهيئة العامة للبترول، ثم يتم توزيع الإنتاج المتبقية بواقع 70% للهيئة و30% للشركتين.

وبعد انتهاء استرداد التكاليف يتم اقتسام الإنتاج بواقع 73% للهيئة و27% للشركتين.

وستحصل الدولة على منحة توقيع بنحو 8 ملايين دولار، بخلاف منحة إنتاج قدرها مليون دولار، عندما يصل مجموع متوسط الإنتاج اليومى من المنطقة إلى 20 ألف برميل زيت فى اليوم أو ما يكافئه خلال 30 يوم إنتاج متوالية، ويتم السداد فى غضون أسبوعين بعد هذا التاريخ، ويرتفع المبلغ إلى مليونى دولار حال زيادة الإنتاج عن 30 ألف برميل زيت يوميًا، ويصل إلى 5 ملايين دولار حين وصول إلى أكثر من 30 ألف برميل.