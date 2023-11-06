موانئ أبوظبى: نركز على مشروع ميناء سفاجا بدلًا من شركات الحاويات

MENAFN - Al-Borsa News) قال سيف المزروعى رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبى إن المجموعة اختارت التركيز على مشروع محطة الشركة متعددة الأغراض بميناء سفاجا وإرجاء خطط الاستحواذ على حصص فى شركات فى شركات تداول الحاويات مثل (بورسعيد ودمياط) التابعتين للشركة القابضة للنقل البحرى.

وأضاف المزروعى لـ”البورصة”، أن المجموعة قررت أيضا تأجيل الاستثمار فى قطاع النقل النهرى خاصة أن الاستثمار فى هذا القطاع سيكون له تجهيزات خاصة لأهميته الحيوية فى نقل البضائع والأفراد وتشغيل العديد من اليخوت السياحية.

وأوضح أنه تم مؤخرًا التصديق على مشروع قانون منح شركة موانئ أبوظبى التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى لمدة 30 عاما.

وأشار إلى أنه من المقرر توقيع العقد النهائى مع وزارة النقل الشهر المقبل لحق إدارة وتشغيل خاصة أنه تم الانتهاء من نحو 77% من الأعمال الإنشائية للمحطة من خلال شركات مصرية وأجنبية وتبدأ المجموعة التجهيزات الخاصة للمحطة بعد التوقيع الفعلى.

وذكر أن المجموعة ستتسلم رسميًا المحطة من هيئة موانئ البحر الأحمر أبريل المقبل مؤكدًا على أن أعمال البنية الفوقية التى ستقوم بها المجموعة ستكون بأحدث النظم والمعدات التى تساهم فى تعزيز الطاقة الاستيعابية للمحطة إيرادات المحطة وجذب خطوط ملاحية جديدة.

ولفت إلى أن المجموعة وضعت استثمارات بنحو 200 مليون دولار لشراء وتجهيز المعدات وغيرها من البنى الفوقية وتستعد للتعاقد على هذه المهمات العام المقبل خاصة أن العقد ينص على أن يتم إنفاق أغلب المخصصات الاستثمارية للمشروع خلال عامى 2024 و2025.

وأكد المزروعى، أن المحطة ستمثل نقلة فى قطاع اللوجستيات من خلال إنشاء منطقة لوجستية داخلية بالمحطة لخدمة حركة تداول وتخزين البضائع بالمحطة المتعددة الأغراض بالإضافة لإنشاء منطقتين لوجستية صناعية خارجية بهدف تخصيصها لصناعات القيمة المضافة.

وتقام المحطة على مساحة تقريبية تبلغ 810 آلاف متر مربع، ومن المقرر أن تكون جاهزة للعمل فى الربع الثانى من عام 2025، وستضم المحطة رصيف بطول ألف متر، وستكون قادرة على مناولة خمسة ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، و450 ألف حاوية نمطية، علاوة على 50 ألف مركبة.