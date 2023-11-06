موانئ أبوظبى: نركز على مشروع ميناء سفاجا بدلًا من شركات الحاويات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال سيف المزروعى رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبى إن المجموعة اختارت التركيز على مشروع محطة الشركة متعددة الأغراض بميناء سفاجا وإرجاء خطط الاستحواذ على حصص فى شركات فى شركات تداول الحاويات مثل (بورسعيد ودمياط) التابعتين للشركة القابضة للنقل البحرى.
وأضاف المزروعى لـ”البورصة”، أن المجموعة قررت أيضا تأجيل الاستثمار فى قطاع النقل النهرى خاصة أن الاستثمار فى هذا القطاع سيكون له تجهيزات خاصة لأهميته الحيوية فى نقل البضائع والأفراد وتشغيل العديد من اليخوت السياحية.
وأوضح أنه تم مؤخرًا التصديق على مشروع قانون منح شركة موانئ أبوظبى التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى لمدة 30 عاما.
وأشار إلى أنه من المقرر توقيع العقد النهائى مع وزارة النقل الشهر المقبل لحق إدارة وتشغيل خاصة أنه تم الانتهاء من نحو 77% من الأعمال الإنشائية للمحطة من خلال شركات مصرية وأجنبية وتبدأ المجموعة التجهيزات الخاصة للمحطة بعد التوقيع الفعلى.
وذكر أن المجموعة ستتسلم رسميًا المحطة من هيئة موانئ البحر الأحمر أبريل المقبل مؤكدًا على أن أعمال البنية الفوقية التى ستقوم بها المجموعة ستكون بأحدث النظم والمعدات التى تساهم فى تعزيز الطاقة الاستيعابية للمحطة إيرادات المحطة وجذب خطوط ملاحية جديدة.
ولفت إلى أن المجموعة وضعت استثمارات بنحو 200 مليون دولار لشراء وتجهيز المعدات وغيرها من البنى الفوقية وتستعد للتعاقد على هذه المهمات العام المقبل خاصة أن العقد ينص على أن يتم إنفاق أغلب المخصصات الاستثمارية للمشروع خلال عامى 2024 و2025.
وأكد المزروعى، أن المحطة ستمثل نقلة فى قطاع اللوجستيات من خلال إنشاء منطقة لوجستية داخلية بالمحطة لخدمة حركة تداول وتخزين البضائع بالمحطة المتعددة الأغراض بالإضافة لإنشاء منطقتين لوجستية صناعية خارجية بهدف تخصيصها لصناعات القيمة المضافة.
وتقام المحطة على مساحة تقريبية تبلغ 810 آلاف متر مربع، ومن المقرر أن تكون جاهزة للعمل فى الربع الثانى من عام 2025، وستضم المحطة رصيف بطول ألف متر، وستكون قادرة على مناولة خمسة ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، و450 ألف حاوية نمطية، علاوة على 50 ألف مركبة.
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