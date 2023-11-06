الدمغة والموازين تطرح الذهب والفضة عبر البورصة السلعية الثلاثاء المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم مصلحة الدمغة والموازين إقامة أول مزاد الكترونى عبر منصة تداول البورصة السلعية الأسبوع المقبل.
قال أحمد سليمان رئيس المصلحة لـ((البورصة)) إن المزاد هو الأول من نوعه وسيكون يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح 107 سبائك فى أول جلسة تشمل 66 سبيكة ذهب و41 سبيكة فضة.
أضاف سليمان أن المستهدف من المزاد التجار والمصنعين وأنه تم مخاطبة الشركات التسجيل فى البورصة السلعية ودفع التأمين الخاص بالمزاد وسيتم تخصيص اسم مستخدم وكلمة سر لكل تاجر.
أوضح أن جميع المعروضات لصالح جهات حكومية مثل أحراز مصلحة الجمارك أو النيابة العامة ويتم تحويل الإيرادات لخزينة الدولة.
أضاف سليمان أن الاستعدادات لمعرض نبيو للذهب تسير على قدم وساق، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل زيادة مساحة المعرض من 5 آلاف متر مربع إلى 7.5 ألف متر مربع لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات المشاركة فى المعرض.
أوضح أن المؤشرات الأولية تشير إلى زيادة الإقبال على المعرض سواء من قبل الشركات العارضة أو من قبل الزائرين محليا أو من دول أجنبية مختلفة مثل تركيا ولبنان والإمارات وإيطاليا والهند.
وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا للتحضير للنسخة الثالثة من المعرض الدولى للمجوهرات“نبيو” الذى ستقام فعاليته فى الفترة من 26 وحتى 28 من نوفمبر الحالى بأرض المعارض بالمنارة.
أشار سليمان أن هناك العديد من الأنشطة ستكون مصاحبة للمعرض خلال العام الحالى أبرزها دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال المعرض بجانب اختيار افضل تصميم من جانب المصممين المحلين لدعم صناعة المشغولات الذهبية
وأكد المصيلحى فى تصريحات سابقة أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.
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