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الدمغة والموازين تطرح الذهب والفضة عبر البورصة السلعية الثلاثاء المقبل

11/6/2023 11:12:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعتزم مصلحة الدمغة والموازين إقامة أول مزاد الكترونى عبر منصة تداول البورصة السلعية الأسبوع المقبل.

قال أحمد سليمان رئيس المصلحة لـ((البورصة)) إن المزاد هو الأول من نوعه وسيكون يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح 107 سبائك فى أول جلسة تشمل 66 سبيكة ذهب و41 سبيكة فضة.

أضاف سليمان أن المستهدف من المزاد التجار والمصنعين وأنه تم مخاطبة الشركات التسجيل فى البورصة السلعية ودفع التأمين الخاص بالمزاد وسيتم تخصيص اسم مستخدم وكلمة سر لكل تاجر.
أوضح أن جميع المعروضات لصالح جهات حكومية مثل أحراز مصلحة الجمارك أو النيابة العامة ويتم تحويل الإيرادات لخزينة الدولة.

أضاف سليمان أن الاستعدادات لمعرض نبيو للذهب تسير على قدم وساق، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل زيادة مساحة المعرض من 5 آلاف متر مربع إلى 7.5 ألف متر مربع لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات المشاركة فى المعرض.

أوضح أن المؤشرات الأولية تشير إلى زيادة الإقبال على المعرض سواء من قبل الشركات العارضة أو من قبل الزائرين محليا أو من دول أجنبية مختلفة مثل تركيا ولبنان والإمارات وإيطاليا والهند.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا للتحضير للنسخة الثالثة من المعرض الدولى للمجوهرات“نبيو” الذى ستقام فعاليته فى الفترة من 26 وحتى 28 من نوفمبر الحالى بأرض المعارض بالمنارة.

أشار سليمان أن هناك العديد من الأنشطة ستكون مصاحبة للمعرض خلال العام الحالى أبرزها دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال المعرض بجانب اختيار افضل تصميم من جانب المصممين المحلين لدعم صناعة المشغولات الذهبية

وأكد المصيلحى فى تصريحات سابقة أن الحكومة تولى اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

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