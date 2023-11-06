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المركزي يخصص 3 إصدارات لسندات وتورق بـ 350 مليون دينار

11/6/2023 11:02:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي، عن تخصيص 3 إصدارات لسندات البنك والتورق المقابل، وذلك بقيمة بلغت 350 مليون دينار للإصدارات الثلاث، حيث أعلن البنك عن تخصيص إصدار لسندات وتورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 160 مليون دينار لأجل 6 شهور وبمعدل عائد 4.500%.
كما أعلن البنك عن تخصيص إصدار لسندات وتورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 30 مليون دينار لأجل سنة واحدة وبمعدل عائد 4.625%، وأيضا تخصيص إصدار آخر لسندات وتورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 160مليون دينار لأجل 3 شهور وبمعدل عائد 4.375%.

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