المركزي يخصص 3 إصدارات لسندات وتورق بـ 350 مليون دينار

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت المركزي، عن تخصيص 3 إصدارات لسندات البنك والتورق المقابل، وذلك بقيمة بلغت 350 مليون دينار للإصدارات الثلاث، حيث أعلن البنك عن تخصيص إصدار لسندات وتورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 160 مليون دينار لأجل 6 شهور وبمعدل عائد 4.500%.
كما أعلن البنك عن تخصيص إصدار لسندات وتورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 30 مليون دينار لأجل سنة واحدة وبمعدل عائد 4.625%، وأيضا تخصيص إصدار آخر لسندات وتورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 160مليون دينار لأجل 3 شهور وبمعدل عائد 4.375%.
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