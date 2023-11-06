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مؤتمر الاستثمار العربي - الأفريقي كرم الأنباء في ختام فعالياته بمدينة شرم الشيخ

11/6/2023 11:02:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شرم الشيخ - ناهد إمام
تحت شعار «الشباب محور التنمية.. فرص وتحديات»، اختتمت فعاليات مؤتمر الاستثمار العربي- الافريقي والتعاون الدولي في دورته الـ 26 بمدينة شرم الشيخ، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري وجامعة الدول العربية، وبرئاسة د.هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب.

وقد افتتح المؤتمر فعالياته في بيت العرب بجامعة الدول العربية، ثم جاء الافتتاح الرسمي للمؤتمر والمعرض في مدينة شرم الشيخ برعاية محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

وفي هذا السياق، أكدت د.هدى يسي أن نجاح أي عمل لن يرى النور إن لم يكن شريكه الإعلام، مشيرة إلى أن المؤتمر تركز حول محورين مهمين، أولهما: اتفاق ممثلي 32 دولة على أهمية السلام لأوطاننا لتحقيق التنمية المستدامة، والثاني: الدفاع عن الدولة الفلسطينية وعدم تهجير أهلها مع التأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي ولقراراته لدعم السلام والحفاظ على سيناء الغالية على قلوبنا جميعا وحماية الوطن ومستقبله.

جدير بالذكر أن اتحاد المستثمرات العرب برئاسة د.هدى يسي قدم درعا تكريمية إلى جريدة «الأنباء»، حيث تسلمت الدرع الزميلة ناهد إمام، وذلك تقديرا لتميز الجريدة في تغطية أخبار الاتحاد وفعاليات المؤتمر.

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