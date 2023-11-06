13 27 مليون دينار أرباح طيران الجزيرة في 9 أشهر



مروان بودي: حققنا معدل إشغال عالياً للمقاعد ونقلنا عدد ركاب قياسياً.. رغم التحديات والأوضاع الإقليمية واصلنا التوسع بشبكة وجهات تضم اليوم أكثر الوجهات طلباً لنستحوذ على حصة قيادية في السوق الكويتي



أعلنت شركة طيران الجزيرة عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، حيث حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 13.27 مليون دينار، فيما ارتفعت إيراداتها الإجمالية بنسبة 12.8% من 140.8 مليون دينار إلى 158.9 مليون دينار، وبلغت أرباحها التشغيلية 18.08 مليون دينار، منخفضة بنسبة 30.4% مقارنة مع الفترة نفسها من 2022.

وقالت الشركة في بيان صحافي، إن الأرباح الصافية للفترة ذاتها في العام الماضي تضمنت ربحا استثنائيا من بيع وإعادة استئجار محركات بقيمة 1.73 مليون دينار، وعلى الصعيد التشغيلي، واصلت الشركة الاستحواذ على حصة قيادية من السوق بنسبة بلغت 35.78%، بزيادة وقدرها 17% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وواصل عدد الركاب بالنمو بشكل قوي، حيث بلغ 3.5 ملايين راكب، مرتفعا بنسبة 35.6%. ولفتـــــرة الأشهــــر الـ 9، ارتفع أيضا معدل إشغال المقاعد إلى 79% مقارنة بمعدل 76.4% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 2.6%.

وارتفعت إيرادات التأجير في مبنى ركاب طيران الجزيرة (T5) بنسبة 52% مقارنة بالعام الذي سبق، في حين بلغت إيرادات السوق الحرة 4.02 ملايين دينار، بزيادة قدرها 22%.

وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة طيران الجزيرة مروان بودي: «نقلت طيران الجزيرة عدد ركاب قياسيا خلال فترة الأشهر الـ 9 من العام، كما سجلت معدلا عاليا في إشغال المقاعد، على الرغم من بيئة مليئة بالتحديات فيما يتعلق بالسياسات التنظيمية والأوضاع الجيوسياسية والإقليمية».

وأضاف: «لقد قمنا أيضا بالتوسع بشبكة تضم اليوم أكثر الوجهات طلبا وهو ما مكن طيران الجزيرة من الاستحواذ على حصة قيادية في سوقنا المحلي الكويت. وفي حين أن انخفاض متوسط العائد على المقعد بسبب السعة السوقية التي لايزال يشكل تحديا، إلا أن الشركة تتمتع اليوم بنموذج عمل منخفض التكلفة يضعها في وضع تنافسي للحفاظ على معدلات هوامش الربحية وخلق القيمة للمساهمين».

وعلى صعيد نتائج الشركة بالربع الثالث من 2023، فقد بلغت الإيرادات التشغيلية 61.05 مليون دينار، منخفضة بنسبة 3.4% عن الربع الثالث من 2022، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 8.73 ملايين دينار، منخفضة بنسبة 45.9% عن الربع الثالث من 2022.

وحققت الشركة أرباحا صافية بقيمة 6.99 ملايين دينار، منخفضة بنسبة 47.7% عن الربع الثالث من 2022، وبلغ عدد المسافرين 1.38 مليون، مرتفعا بنسبة 28.1% عن الربع الثالث من 2022، كما بلغ معدل إشغال المقاعد 80.3%، مرتفعا بنسبة 0.2% عن الربع الثالث من 2022، وقد أطلقت طيران الجزيرة خطوطا جديدة خلال الربع الثالث من العام، شملت رحلات مباشرة من الكويت إلى إسلام آباد وطهران، ليبلغ عدد الوجهات في شبكة الشركة بنهاية الفترة 64 وجهة. وضمن خططها التوسعية، تسلمت طيران الجزيرة طائرتين خلال الربع الثالث ليصل عدد الطائرات في أسطولها إلى 22 طائرة تخدم الوجهات في الشرق الأوسط، ووسط وجنوب آسيا، وأفريقيا، وأوروبا.

وأصبحت طيران الجزيرة أول شركة طيران منخفضة التكلفة في الشرق الأوسط تتحول من استخدام البلاستيك إلى أدوات صديقة للبيئة في تقديم الطعام على متن رحلاتها، وهذا يأتي ضمن مساعيها بأن تكون عملياتها أكثر استدامة، وأن تحقق الشركة صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، حيث إن التحول من استعمال أدوات بلاستيكية إلى الملاعق والشوك والسكاكين والمناديل القابلة للتحلل بنسبة 100%، يمكن الشركة من تقليص استخدامها لما يعادل 300 كيلوغرام من البلاستيك على رحلاتها كل شهر.

النظرة لنهاية عام 2023 إيجابية، حيث إن مستوى الطلب على السفر لايزال مستقرا عند مستويات العام، مدعوما بسياسة الشركة التشغيلية التي تعتمد على الإدارة الصارمة للتكاليف ووضعها المالي المتين، ولكن انخفاض العائد بسبب زيادة السعة السوقية لايزال يضغط على متوسط العائد على المقعد وقد يؤثر هذا على هوامش الربحية.

ومن جهتها، ستواصل الشركة توسعها في الوجهات والأسطول والمبادرات الجديدة التي من شأنها دعم التوسع في دول مثل إيران والعراق والمملكة العربية السعودية ودول أوروبا الشرقية.وصنفت طيران الجزيرة ضمن العديد من القوائم التي تعدها مختلف الجهات، بما في ذلك التصنيف الأخير في أول قائمة تكشف عنها «فورتشن 500» للشركات العربية، حيث اعتمد التصنيف على الوضع المالي والتشغيلي للشركات ومساهمتها في بيئة الأعمال الإقليمية، وكذلك تصنيف في قائمة أفضل أماكن العمل في منطقة آسيا لعام 2023، وذلك من قبل مؤسسة ®Great Place to Work العالمية، وجائزة الريادة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطاع الطيران لعام 2023 لما حققته الشركة من تقدم تكنولوجي وتحول رقمي فيما يخص إدارة عملياتها اليومية.