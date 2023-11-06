وربة يحصد جائزة البنك الأكثر استدامة في الكويت

MENAFN - Al-Anbaa) حصد بنك وربة جائزة «البنك الأكثر استدامة في الكويت 2023»، وذلك ضمن جوائز مجلة الأعمال الدولية، تأكيدا على التزامه بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) طوال العام، واهتمام البنك بتعزيز نهج الاستدامة، وتأسيس علاقات دائمة مع كافة أصحاب المصلحة لديه وتعزيزها، وتأثير البنك من الجانب البيئي والاجتماعي والاقتصادي وتوفير الشفافية حول مساهمته في التنمية المستدامة. وفي تعليقه على حصول بنك وربة على هذه الجائزة، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري ان هذا الإنجاز يؤكد على الدور الذي يؤديه بنك وربة في تلبية معايير الاستدامة، والعمل على تحقيق الرفاهية للمجتمع، من خلال ممارساته وشراكاته وفعالياته المتنوعة، والتي تبدأ من أصغر دائرة في البنك، مرورا بموظفيه، لتمتد إلى الدوائر الأكبر التي تشمل عملاءه، والمجتمع الكويتي، بما في ذلك الاقتصاد الكويتي، ووصولا الى البيئة بشكل عام وبمواءمة أهدافه في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وخطة التنمية الوطنية الكويتية، فضلا عن قضايا أخرى مثل تغير المناخ، تقليل انبعاث الكربون الناتج من الأنشطة الاقتصادية، والشمول المالي.

وأضاف المطيري أن الاستدامة تأتي من صلب مبادئنا ونموذج التشغيل في بنك وربة وبصفتنا مصرفا إسلاميا، فإن العمليات المستدامة تعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتنا، حيث تنبع قيمنا الأساسية في الحفاظ على أعلى مستوى من المعايير الأخلاقية في جميع المعاملات، واتباع أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وأضاف: اننا في بنك وربة نهدف لأن نكون في الصدارة من خلال أدائنا المستدام ونتطلع إلى تعزيز هذه الممارسة في المستقبل والحفاظ على شفافية التواصل مع أصحاب المصلحة من خلال الإفصاح عن أدائنا للمؤشرات غير المالية ودورنا وأثرنا على مؤشرات الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وأشار المطيري إلى أن أحد أهم مرتكزات الاستدامة هي المسؤولية الاجتماعية، مبينا أن «وربة» حقق فيها تميزا وريادة بمختلف جوانبها: البيئة والصحة والشباب والطلبة والرياضة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل التطوعي والجهود الإنسانية ودعم المشاريع الشبابية وغيرها، مما أدت الى شراكتنا الاستراتيجية مع الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي ورعايتنا لدوري المدارس لعام 2023، التي تأتي في إطار حرص بنك وربة على الاهتمام بالأنشطة الرياضية والشبابية وتنميتها وتشجيع المحافظة على نمط حياة صحي لطلبة المدارس بكل مراحلها التعليمية.