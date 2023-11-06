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Ooredoo الكويت تقدم تقنية Express Routes المتطورة

11/6/2023 11:02:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة Ooredoo الكويت، عن تقديم تكنولوجيا متطورة «Express Routes» للارتقاء بتجربة محبي الألعاب الإلكترونية والحرص على تقديم تجربة سلسة لهم.
تأتي هذه المبادرة بالتزامن مع بداية شهر الألعاب الإلكترونية، الذي يمتد طوال شهر نوفمبر، مما يؤكد التزام الشركة بتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع وتقديم تجربة لعب استثنائية لجيل الشباب.
وتهدف هذه التقنية الى تحسين وتطوير تجربة ProPing المصممة خصوصا لمحبي الألعاب الإلكترونية الذين يستخدمون شبكة Ooredoo 5G. والتي بفضلها، ستكون حركة البيانات بين اللاعب والشبكة فائقة السرعة، اذ انها تحتوي على معدل Ping منخفض مما يعزز من تجربة اللاعبين في اللعب ويجعلها أفضل وأسرع، ودون انقطاع.
وفي عالم ألعاب الإنترنت ذي التطور المتسارع، يعتبر توفير خدمات اتصال ذات جودة عالية وثابتة، أمرا بالغ الأهمية لتوفير تجربة لعب ممتعة ومشوقة.
تدرك Ooredoo الكويت تماما ضرورة إيجاد بيئة مثالية لمحبي الألعاب، ولذلك قامت الشركة بتنفيذ بنية شبكية حديثة مصممة خصوصا لتلبية احتياجاتهم على أكمل وجه.
ومع وجود هذه البنية المتطورة، قامت الشركة بإطلاق تقنية «Express Routes»، التي تقدم تجربة لعب فريدة من نوعها بفضل قدرتها على تجنب أي تأخير في سرعة الإنترنت. وهذا يعود بالفائدة للألعاب الإلكترونية الأكثر شعبية في الكويت مثل:Call of Duty« ،»Fortnite« ،»Fifa« ،»League of Legends«، PUBG»، «World of Warcraft»، «Rocket League»، وغيرها الكثير من الألعاب.
وبذلك، سيكون بإمكان محبي هذه الألعاب الآن الاستفادة من ميزة تنافسية من خلال استجابة سريعة للغاية، مما يضمن منافسة عادلة وفرص فوز متساوية لجميع اللاعبين.
ويعكس تقديم تقنية Express Routes التفاني المتواصل لشركة Ooredoo الكويت في تقديم خدمات اتصال من الطراز الأول لقاعدة عملائها، بالإضافة إلى ذلك، يؤكد هذا الأمر حرص الشركة على اتخاذ الاستراتيجيات الأمثل لتطوير الشبكة المتواصل لدعم الخدمات وتقديم الأفضل لجميع شرائح المجتمع، ومواكبة التغييرات بشكل فاعل.

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