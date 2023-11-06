58 2 مليار دولار صادرات الكويت النفطية وغير النفطية



1.27 تريليون دولار صادرات الشرق الأوسط خلال 2021.. تصدرتها الإمارات بـ 296 ملياراً العراق أكثر دول المنطقة اعتماداً على صادرات النفط.. والإمارات الأكثر تنوعاً بين دول الخليج

علاء مجيدرغم الجهود التي تبذلها دول المنطقة لتنويع اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على النفط، تسيطر صادرات النفط ومشتقاته وصناعاته البتروكيماوية على الميزان التجاري لدول الشرق الأوسط التي بلغت إجمالي قيمة صادراتها نحو 1.27 تريليون دولار، في عام 2021 متفوقة بتلك القيمة على إجمالي صادرات قارتي أفريقيا وأميركا الجنوبية، بينما تخلفت عن كل من آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية.وجاءت الكويت في المرتبة السادسة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بصادرات بلغت إجمالي قيمتها 58.2 مليار دولار، وسيطر النفط الخام الذي بلغت قيمة صادراته في ذلك العام 40.1 مليار دولار، على النصيب الأكبر بمساهمة فاقت 69% من إجمالي قيمة صادرات البلاد.وفي مقدمة دول منطقة الشرق الأوسط، احتلت الإمارات الصدارة بإجمالي قيمة صادرات بلغت 296 مليار دولار، ولكن تنويع الاقتصاد الإماراتي كان واضحا، حيث بلغت قيمة صادرات النفط الخام 58.5 مليار دولار، بما يمثل نحو أقل من 20% من إجمالي ميزان الصادرات.لكن المشهد كان مختلفا في الميزان التجاري للسعودية الذي بلغت قيمة صادراته 256 مليار دولار في 2021 احتل بها المرتبة الثانية على مستوى المنطقة بعد الإمارات، حيث بلغت إجمالي قيمة صادرات النفط الخام 138 مليار دولار، الذي استحوذ على 54% من إجمالي الصادرات.وبعيدا عن الدول النفطية، حلت تركيا في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات إجمالية بلغت 234 مليار دولار، لكن أهم صادراتها كانت السيارات بإجمالي 10 مليارات دولار، ما يعكس حجم التنوع في طبيعة السلع والخدمات المصدرة للخارج حيث لم تمثل السيارات سوى نحو أقل من 5% من إجمالي قيمة الصادرات.وحلت قطر في المرتبة الرابعة بصادرات بلغ إجمالي قيمتها 94.7 مليار دولار، وكان الغاز أهم صادراتها بقيمة 57.2 مليار دولار، ليسهم بنحو أكثر من 60% في إجمالي قيمة صادراتها ويوضح مدى تركز اقتصاد الدولة وحاجته للتنويع.وكانت العراق أكثر الدول اعتمادا على النفط، ما يعكس مدى تدهور اقتصادها الذي كان أكثر تنوعا في الماضي، حيث احتلت المرتبة الخامسة بقيمة صادرات إجمالية بلغت 81.1 مليار دولار، لكن النفط الخام وحده استحوذ على 89% من إجمالي تلك القيمة حيث بلغت إجمالي صادراته 72 مليار دولار في العام 2021.وآخر دول الخليج في الترتيب، جاءت سلطنة عمان في المرتبة السابعة بصادرات بلغت إجمالي قيمتها 56.9 مليار دولار بدعم من صادرات النفط الخام البالغة 24.2 مليار دولار، والتي استحوذت على أكثر من 42% من إجمالي الصادرات.ويعكس حجم صادرات مصر التي جاءت في المركز الثامن بقيمة إجمالية بلغت 44.5 مليار دولار، حجم الضعف الذي يعانيه الميزان التجاري للدولة الأكبر في المنطقة من حيث عدد السكان والتي تعتمد كثيرا على الاستيراد في سد احتياجات نحو 104 ملايين نسمة من السلع الاستراتيجية، ورغم تنوع اقتصادها، كانت صادرات المنتجات البترولية المكررة الأكبر بين باقي الصادرات بقيمة بلغت 4.8 مليارات دولار.ويمثل الشرق الأوسط ثلث إنتاج النفط العالمي، حيث ينتج أكثر من 30 مليون برميل يوميا. ويوجد في المنطقة خمسة من أكبر 10 منتجين للنفط في العالم.