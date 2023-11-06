نفط الكويت ترسي مناقصة خطوط تدفق بـ 80 مليون دولار على شركة كويتية

MENAFN - Al-Anbaa) محمود عيسىذكرت مجلة ميد أن شركة نفط الكويت أرست عقدا لبناء خطوط تدفق الحقن في حقول النفط على شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات الكويتية، موضحة أن قيمة العقد تبلغ 80 مليون دولار، وفقا للمعلومات التي حصلت عليها ميد بروجكتس التي تتتبع نشاط المشاريع الإقليمية.

ويشمل نطاق العمل في المشروع إنشاء أعمال خطوط تدفق الحقن، وتركيب محابس الخطوط الساخنة، وتركيب وصلات رأس البئر، وحفر آبار الحقن، وتمديد الرؤوس والمشعبات القائمة، وأعمال الأنابيب، وأعمال التصنيع، وأعمال اللحام، وبناء المرافق المرتبطة بها.

تجدر الإشارة الى أن الدعوة لتقديم العطاءات كانت قد صدرت في الأصل يوم 7 نوفمبر 2021 على ان تقدم العروض في موعد غايته 15 فبراير 2022، وقالت المجلة انه بعد عدة تأخيرات، تم في نهاية المطاف طرح المناقصة الخاصة بالمشروع في الربع الثالث من العام الماضي. وتعرف خطوط التدفق في صناعة النفط والغاز بأنها عبارة عن خطوط أنابيب تربط رأس بئر نفطية واحدة بمشعب أو معدات معالجة.

وتستخدم خطوط التدفق في الحقول البرية والبحرية، ويمكن أن يتم بناؤها على اليابسة أو تحت الأرض. وتربط خطوط التدفق المتعددة الآبار الفردية بمجمع في حقول النفط والغاز الكبيرة، بينما يقوم خط التجميع بنقل التدفقات من المشعب إلى مرحلة ما قبل المعالجة أو إلى منشأة النقل أو السفينة. وقد طرحت شركة نفط الكويت منذ بداية عام 2020 العديد من مشاريع خطوط التدفق، وتقل قيمة الكثير من هذه المشاريع عن 100 مليون دولار، على الرغم من أن بعض عقود المشاريع الأكبر حجما تتجاوز قيمتها 250 مليون دولار.