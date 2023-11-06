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البترول الوطنية تحدد شهرين لتقديم تظلمات مكافأة الصفوف الأمامية تنتهي في 3 ديسمبر المقبل

11/6/2023 11:02:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدرت شركة البترول الوطنية قرارا تحدد من خلاله إجراءات التظلم للموظفين من صرف المكافأة المالية لمواجهة فيروس كورونا.
وجاء في القرار انه: بناء على قرار الرئيس التنفيذي بتاريخ 3/10/2023 بشأن تشكيل لجنة للنظر في التظلمات المقدمة من موظفي الشركة والمتعلقة بالمكافأة المالية للمكلفين بالعمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، نحيطكم علما ان هذه اللجنة تختص بالنظر في التظلمات المقدمة من موظفي الشركة على المكافأة المالية المقررة من مجلس الوزراء عن الفترة من 12/3/2020 حتى 31/5/2020، وذلك على النحو التالي:
1 - قيام الموظف المتظلم بتعبئة النموذج الموضح بالمرفق.
2 - يوجه نموذج التظلم بعد اعتماده من الموظف لمقرر اللجنة رئيس فريق مركز خدمة الموارد البشرية من خلال إرساله على البريد الإلكتروني أو الحضور شخصيا لتسليمه في المكتب الرئيسي.
3 - تقديم نموذج التظلم خلال شهرين من تاريخ صدور القرار على ان تنتهي المدة يوم الأحد الموافق 3/12/2023.

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