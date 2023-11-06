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السعودية تطلق تأشيرة زيارة الأعمال لجميع دول العالم لمدة قد تصل إلى عام وبدخول متعدد

11/6/2023 11:02:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت وزارتا الاستثمار والخارجية في السعودية المرحلة الثانية من خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال «مستثمر زائر» إلكترونيا لتشمل باقي دول العالم.
ويأتي تقديم هذه الخدمة النوعية للمستثمرين من الخارج ضمن جهود المملكة في سبيل تحقيق تطلعات القطاعات الاستثمارية المتناغمة مع «رؤية السعودية 2030»، الرامية إلى جذب المزيد من شرائح المستثمرين حول العالم، لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل بدء ممارسة الأعمال مع التركيز على جذب الاستثمارات النوعية الكبرى نظرا لدورها الفعال في تحريك عجلة الاقتصاد.
وفي هذا السياق، قال وكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة محمد أبا حسين، إن تأشيرة زيارة الأعمال «مستثمر زائر» هي تأشيرة تستهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين الأجانب ومنسوبي المنشآت الأجنبية التقديم على تأشيرة زيارة إلكترونية من خلال المنصة التابعة لوزارة الاستثمار «استثمر في السعودية»، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأضاف أنه يمكن معالجة الطلب وإصدار التأشيرة بشكل رقمي من المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية، دون الحاجة إلى مراجعة ممثليات المملكة في الخارج لأخذ السمات الحيوية، ويمكن الاستفادة من التأشيرة لمدة قد تصل إلى عام وبدخول متعدد، كما أن عددا من المستفيدين يمكنهم الحصول على التأشيرة بشكل فوري، وذلك لغرض زيارة المملكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية.
وأفاد بأن هذه الخدمة النوعية تأتي نتيجة لتضافر الجهود والتعاون المشترك مع وزارة الخارجية بهدف توفير الخدمات المناسبة ذات القيمة المضافة للمستثمرين.

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