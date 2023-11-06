مؤسسة البترول أداء إيجابي لمحفظة الاستثمار الرئيسية بـ 273 7% منذ التأسيس



مراجعة ضوابط وسياسات الاستثمار بشكل دوري وعقد اجتماعات ربع سنوية لضمان تعظيم الإيرادات 1.13 % أداء إيجابياً للمحفظة عالية السيولة.. سجلت 6.99% منذ التأسيس مقارنة بالمعيار 5.92%

أحمد مغربيكشفت بيانات مالية، حصلت عليها «الأنباء» من مؤسسة البترول الكويتية، عن أن الأداء العام لمحفظة الاستثمار الرئيسية المملوكة للمؤسسة أو ما يطلق عليها (محفظة وزير المالية MOFF) منذ التأسيس في عام 1997 بلغ 273.73% مقارنة بالمعيار 247.94% أي بفارق 25.79% بما يعادل أداء إيجابيا يبلغ 5.2% بشكل سنوي، مشيرة إلى ان أداء المحفظة الاستثمارية عالية السيولة منذ التأسيس قد بلغ 6.99% مقارنة بالمعيار 5.92% أي بفارق 1.07% بما يعادل أداء إيجابيا 1.13% بشكل سنوي.وقالت «مؤسسة البترول» إن طبيعة إدارة المحفظة الاستثمارية تتطلب استمرارية بيع وشراء الأصول في سبيل تحقيق أداء عام أفضل من السوق وهذا بطبيعته قد يتسبب في أرباح أو خسائر محققة وهو انعكاس طبيعيي لتقلبات أسواق المال، مبينة ان المحفظة استطاعت تحقيق عائد يفوق عائد المعيار خلال شهر مارس 2023 حيث بلغ عائد المحفظة 2.52 مقابل المعيار 2.49.وأشارت إلى استمرار قيام المؤسسة بمتابعة أداء المحفظة بشكل دوري وعقد اجتماعات ربع سنوية مع مديري المحافظ ومراجعة ضوابط وسياسات الاستثمار بشكل دوري لضمان تعظيم الإيرادات.ورغم هذا الأداء الإيجابي الذي حققته «مؤسسة البترول» إلا أن الجهات الرقابية كان لها رأي مخالف، حيث تبين من المراجعة استمرار تحقيق المحفظة الاستثمارية أو ما يطلق عليها محفظة الوزير الاستثمارية لصافي خسائر خلال السنة المالية 2022/2023 بلغت 389 مليون دولار وبزيادة قدرها 252 مليون دولار، وبنسبة 184% عن الخسائر المحققة خلال السنة المالية السابقة 2021/2022، والبالغة 137 مليون دولار، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى تحقيق خسائر محققة من عملية بيع سندات بلغت 50 مليون دولار، فضلا عن تحقيق خسائر غير محققة من الاسهم بنحو 339 مليون دولار والسندات بنحو 248 مليون دولار، بالإضافة إلى خسائر ناجمة عن فروقات العملة بلغت 62 مليون دولار.إلا ان «البترول» لها وجهة نظر مختلفة في تحقيق الخسائر، حيث ترى ان سوق الأسهم العالمية شهدت استمرارا في الانخفاض خلال السنة المالية 2022/2023 وذلك بسبب استمرار الآثار السلبية لحرب روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى استمرار البنوك المركزية العالمية في زيادة معدلات أسعار الفائدة حتى وصلت الى مستويات تاريخية في ظل مخاوف السوق من احتمالية وقوع ركود اقتصادي تحديدا بعد تسجيل الصين لمستويات ضعيفة من النمو الاقتصادي مما أدى إلى انخفاض حاد في قيمة الأسهم العالمية، وهذا بدوره قد أثر على محفظة الوزير الاستثمارية، حيث ان انخفاض أسواق الاسهم العالمية كانت أحد أبرز مسببات الهبوط في متوسطه قيمة المحفظة، علما أن خسائر المحفظة في خسائر غير محققة.وإجمالا كان أداء السوق سلبي خلال السنة المالية 2022/2023 بشكل عام، بينما استطاعت المحفظة ان تحقق أداء أفضل من معيار السوق، حيث بلغ متوسط العائد على الاستثمار 2.93 مقارنة بمتوسط معيار الأداء 3.22.وبالنظر إلى الأداء الذي حققته المحفظة الاستثمارية (MOFF3) خلال السنة المالية الماضية، يتبين أنها حققت صافي خسائر بلغ 285 مليون دولار وبزيادة قدرها 127 مليون دولار وبنسبة 80.4% عن خسائر السنة المالية السابقة والبالغة نحو 158 مليون دولار، ويرجع السبب الرئيسي إلى تلك الخسائر غير المحققة من الاسهم والتي بلغت 271 مليون دولار، فضلا عن انخفاض قيمة المحفظة والذي بلغ 845.9 مليون دولار في 31 مارس 2023 عن رصيد أول المدة البالغ 1.13 مليار دولار بنحو 292.6 مليون دولار وبنسبة 25.7%.وترى «مؤسسة البترول» ان الانخفاض في قيمة المحفظة يعود إلى استمرار عدم تحسن الظروف الاقتصادية السوقية خلال السنوات المالية الماضية، حيث نتج عن ذلك هبوط سعر سهم شركة اس كي الكورية الذي تزامن مع تأثر السوق الآسيوي بشكل عام بعد عودة جائحة كورونا في الصين وأنها تقوم بمتابعة أداء المحفظة بشكل دوري، وتقوم بمناقشة كل التفاصيل التي أدت إلى التغيير في قيمة المحفظة مع مديري المحافظ للتأكد من تحقيقها للأهداف المرجوة، وإجمالا حققت المحفظة الاستثمارية (MOFF3) منذ التأسيس أداء بلغ 242% والمتضمن توزيعات أرباح متراكمة تعادل 317.4 مليون ون كوري.150 مليون دولار عائد استثمار سنداتأظهرت البيانات ان مؤسسة البترول الكويتية حققت عائدا من الاستثمار في السندات عبر المحفظة الرئيسية بلغ 150 مليون دولار خلال السنة المالية 2022/2023، مقارنة بعوائد بلغت 99 مليون دولار للعام المالي السابق، فيما حققت عوائد من الأسهم بقيمة 71 مليون دولار مقارنة بـ 62 مليون دولار خلال العام المالي السابق، فيما تم تحقيق 10 ملايين دولار من بند الخزينة، ليبغ إجمالي عائد الاستثمارات 231 مليون دولار.وقالت إن خسائر بيع السنجات خلال السنة المالية 2022/2023 بلغ 50 مليون دولار، فيما بلغت خسائر السنجات المحققة خلال العام المالي السابق قد بلغ 300 مليون دولار.