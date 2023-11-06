Tuesday, 07 November 2023 08:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركز تنفيذ 128 صفقة اندماج واستحواذ بالخليج في 9 أشهر

11/6/2023 11:02:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشف تقرير صادر عن إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، عن تراجع في عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في الأسواق الخليجية، حيث شهدت الأسواق الخليجية إتمام 128 صفقة اندماج واستحواذ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، وهو ما يعني تراجعا بنسبة 22% على أساس سنوي.
وحلت الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول مجلس التعاون الخليجي بإتمام 77 صفقة، تلتها المملكة العربية السعودية بإجمالي 30 صفقة. وفيما عدا قطر والسعودية، شهدت بقية الأسواق الأخرى تراجعا كبيرا في أنشطة الاندماج والاستحواذ على أساس سنوي.
وتصدرت شركة كيو القابضة قائمة أكبر صفقات الاندماج والاستحواذ في دول الخليجي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، حسبما ذكر تقرير أصدرته إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة المركز المالي الكويتي «المركز».
وقد أبرز التقرير الصفقة التي أعلنت عنها الشركة الإماراتية بقيمة 7.0 مليارات دولار، حيث كشفت عن خططها لدمج «ايه دي كيو القابضة للاستثمارات العقارية والفندقية» و«آي إتش سي كابيتال القابضة»، لتشمل الصفقة شركة مدن العقارية، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، وأصولا أخرى في ملكية كيو القابضة.
وحلت شركة جازان المتكاملة لتحويل الغاز والطاقة في المرتبة الثانية بقائمة أكبر الصفقات بعد إتمام استحواذها على المجموعة الثانية من الأصول لمشروع التغوير والدورة المركبة المتكاملة بجازان من أرامكو السعودية بقيمة 4.8 مليارات دولار.
وقد تمت صفقة الاستحواذ مرحليا بالاستحواذ على المجموعة الأولى من أصول المجمع بقيمة 7.2 مليارات دولار في 18 أكتوبر 2021 باتفاق تمويل من خلال تسهيلات ديون ممتازة. وحل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في المرتبة التالية، بعد أن أبرم توقيع اتفاقية ملزمة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) جرى بمقتضاها الاستحواذ على أسهم الشركة السعودية للحديد والصلب، بقيمة إجمالية تقديرية بلغت 3.3 مليارات دولار، وسيتم الإفصاح عن سعر البيع النهائي مع اقتراب موعد الإتمام النهائي للصفقة.
وضمن كبرى الصفقات، كان عرض شركة «بروكفيلد أسيت منجمنت» وتحالف «سي في سي كابيتال بارتنرز ليمتد» و«فرانسسكو بارتنرز» بمليارات الدولارات الأميركي للاستحواذ على «نتورك انترناشونال» الإماراتية.
ففي البداية، تقدمت «سي في سي كابيتال» و«فرانسسكو بارتنرز» بعرض نقدي قيمته 387 بنسا للسهم، أي ما يعادل نحو 2.7 مليار دولار للحصول على كامل ملكية الشركة، ولاحقا تقدمت «بروكفيلد» الكندية بعرض غير ملزم للاستحواذ على كامل ملكية الشركة الإماراتية بسعر 400 بنس للسهم الواحد، أي ما يقدر بنحو 2.7 مليار دولار.
وفي آخر الصفقات الكبرى، أعلنت شركة فيرفاكس المالية القابضة المحدودة عن نيتها الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 46% في مجموعة الخليج للتأمين مقابل 263.7 مليون دينار (858.4 مليون دولار) من شركة مشاريع الكويت القابضة. وبعد إتمام الصفقة، سوف تصبح فيرفاكس أكبر مساهم في مجموعة الخليج للتأمين بحصة تبلغ نحو 90% من ملكية الشركة.
وتم تنفيذ أغلب الصفقات التي تمت في الأشهر التسعة الأولى من عامي 2023 و2022 من قبل كيانات مستحوذة خليجية، وهو ما يتماشى مع الاتجاهات السابقة. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 تحديدا، كان للشركات المستحوذة من دول مجلس التعاون الخليجي زمام المبادرة، بعد أن أتمت نحو 73% من إجمالي الصفقات، بينما كانت حصة الكيانات الأجنبية 27%. وكذلك كان الحال في نفس الفترة من العام 2022، حيث استحوذت الشركات الخليجية على 71% من إجمالي عدد الصفقات، بينما ساهمت الشركات الأجنبية بنسبة 24%. أما النسبة المتبقية، وهي 6%، فتشمل الصفقات التي لم يفصح عن الطرف المشتري فيها.
ونوه التقرير إلى أن الشركات الخليجية المستحوذة استثمرت بشكل أساسي في شركات داخل أسواقها المحلية، وكذلك في أسواق دولية، واستهدفت شركات إقليمية ولكن بدرجة أقل. فخلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، أبرمت الشركات الخليجية المستحوذة ما مجموعه 80 صفقة داخل أسواقها، مقارنة بـ99 صفقة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.
كما أبرمت الشركات الخليجية المستحوذة 63 صفقة عبر الحدود خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مقارنة بـ64 صفقة عبر الحدود في الفترة ذاتها من عام 2022. ويذكر أن الكيانات الإماراتية المستحوذة تصدرت هذا النشاط عبر حدودها، لتمثل نحو 60% من إجمالي عدد الصفقات التي تمت عبر الحدود، في حين تليها شركات سعودية وقطرية، بنسبة 19% و13% على التوالي.
ولاحظ تقرير «المركز» تراجعا طفيفا في مستوى اهتمام المستثمرين الأجانب بالأسواق الخليجية خلال الفترة موضوع التقرير. فقد أبرموا 34 صفقة، وهو ما يقل نوعا عن 39 صفقة أبرمت خلال نفس الفترة من العام الماضي، بما يمثل انخفاضا بنسبة 13% على أساس سنوي. والجدير بالذكر أن الشركات الإماراتية استمرت كعامل جذب رئيسي للمشترين الأجانب، حيث مثلت 25 صفقة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023.
وذكر تقرير «المركز» أن الصفقات المبرمة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 غطت قطاعات متنوعة، الأمر الذي يؤكد وجود اتجاه ثابت ملحوظ في الأرباع السنوية الأخيرة. وبرزت قطاعات الخدمات الاستهلاكية والصناعية وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها الأكثر نشاطا، لتمثل معا ما نسبته 37% من صفقات الفترة.
وبنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2023، وصل إجمالي الصفقات المعلنة قيد التنفيذ إلى 81 صفقة، بما يمثل انخفاضا كبيرا مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

MENAFN06112023000130011022ID1107382275

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث