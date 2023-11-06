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التجاري يعلن فائزي سحب YOU

11/6/2023 11:02:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أجرى البنك التجاري السحب على حساب «YOU» يوم الأحد الماضي في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة منصور الظفيري.
وقد قام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن فوز كل من: ريم سليمان العتيبي، فرح علاوي العنزي، هديل فارس العيدان، بجائزة قيمتها 200 دينار لكل منهم.
ومن المعروف أن حساب «YOU» حساب مخصص لفئة الشباب الذين يحولون المكافأة الاجتماعية الشهرية إلى البنك التجاري، حيث تتاح لهم الفرصة للاستفادة من مميزات عديدة عند فتحهم الحساب بقيمة 10 دنانير فقط، والحصول على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا عند تحويل المكافأة الاجتماعية إلى التجاري، بالإضافة الى فرص لدخول السحوبات الشهرية للفوز بجوائز قيمة، إلى جانب الحصول على بطاقة مسبقة الدفع مجانية للسنة الأولى للعملاء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، فضلا عن الاستفادة من الخصومات والعروض الترويجية على مدار العام، حيث سيحصل العملاء الجدد على فرصتين للدخول في السحب الشهري للفوز بجائزة نقدية بقيمة 200 دينار.

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