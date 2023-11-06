عمر العمر توحيد الجهود الخليجية لحماية اقتصاداتنا من المخاطر السيبرانية



بوعركي: التكنولوجيا ليست كافية لمكافحة التهديدات ويجب عقد شراكات بين الحكومات والشركات زين: الحكومة والقطاع الخاص أدركا أهمية تكنولوجيا المعلومات في إعادة تشكيل المجتمع والاقتصاد

رباب الجوهريأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عمر العمر أهمية توحيد الجهود الخليجية للحد من المخاطر السيبرانية التي تهدد اقتصادات الدول والأمن الوطني وتوفير الحماية اللازمة للبيانات والمعلومات الخاصة بها عبر وضع استراتيجيات وطنية.جاء ذلك في كلمة ألقاها العمر نيابة عن نائــب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمـــار د.سعد البراك خلال افتتاح أعمال المؤتمر الخليجي الرابع لتحديات الأمن السيبراني الذي تستضيفه الكويت وتستمر فعالياته حتى اليوم (الثلاثاء).وقال العمر إن الهجمات السيبرانية لم تعد تقتصر على الأفراد والمؤسسات وإنما تتعدى ذلك لتهدد أمن الدولة وسلامة مرافقها واقتصادها، مشيرا إلى ضرورة تسخير كل القدرات التكنولوجية وتأهيل الموارد البشرية وتحسين القدرة على التعامل مع قضايا الأمن السيبراني للحد من المخاطر السيبرانية.وأضاف أن المعطيات التقنية المتطورة وتسارع وتيرتها وزيادة مخـاطر الهجمـــات والاختراقـــات الالكترونية تنذر بأن «حاجتنا باتت ملحة للتعامل مع المخاطر بكل جدية للتوصل إلى الحلول وتطوير القدرات وإعداد الخطط الوقائية للتصدي لها».وأوضح أن تطوير القدرات يتطلب أهمية وجود سياسات واضحة لصد الهجمات الإلكترونية المتزايدة، خاصة أن أمن المعلومات يؤثر على القطاعات العامة والخاصة، وكل المؤسسات العاملة في أي دولة. وبين أنه نتيجة للتقدم التكنولوجي الهائل في وسائل الاتصالات والمعلومات ونتيجة للتطور العلمي في الهجمات السيبرانية ونقل البيانات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت تزايدت معها وبشكل كبير عمليات الاستخدام الجماعي والفردي للشبكات مما أدى إلى تزايد الاختراقات والهجمات الإلكترونية والتي تسعى إلى تدمير بيئتنا المعلوماتية.وأشار إلى أهمية تسليط الضوء على أحدث الأبحاث والتقنيات المتطورة في مجال الأمن السيبراني في الوقت الراهن، وهو ما يهدف إليه هذا المؤتمر عبر تسليط الضوء على الوضع الراهن ومستقبل الأمن السيبراني محليا وخليجيا ودوليا.وأفاد العمر بأن المؤتمر يستهدف مناقشة أحدث الاتجاهات والتقنيات في مجال الأمن السيبراني وتأثير الهجمات الإلكترونية على القطاعات والصناعات المختلفة وكيفية مجابهتها وبناء استراتيجيات مرنة للأمن السيبراني لتأمين البنية التحتية المعلوماتية بشكل متكامل. وأعرب عن الأمل في أن يثمر هذا المؤتمر الفائدة المرجوة منه بإلقاء الضوء على التحديات التي تواجه الكويت ودول مجلس التعاون في مجال الأمن السيبراني، وأن تعود محاضراته التي يقدمها نخبة من أهل العلم والخبراء المحليين والعالمين بالنفع.ويشارك في المؤتمر أبرز رؤساء ومسؤولي الأمن السيبراني وغيرهم من الخبراء المتخصصين الرئيسيين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بهدف تبادل معلوماتهم وآرائهم حول أحدث الابتكارات والمستجدات في مجالي الأمن السيبراني وحماية البيانات.بناء تحالفات تكنولوجيةمن جانبه، أكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء ركن متقاعد محمد بوعركي، على أهمية تعزيز التعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات بين دول مجلس التعاون الخليجي.وأضاف بوعركي أن العالم على أعتاب ثورة صناعية رابعة قاطرتها الاتصال والتكنولوجيا الرقمية، موضحا أن الأمن السيبراني الفاعل أكثر أهمية أمام هذا القدر الكبير من المخاطر التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن التكنولوجيا أصبحت وحدها ليست كافية لمكافحة هذه التهديدات المتزايدة.وذكر أن التكنولوجيا تتطلب عقد شراكات مستمرة بين الحكومات والشركات على صعيد مختلف القطاعات، وهذا هو الهدف الرئيسي من إقامة المؤتمر لنشهد تكاتف الجهات الكويتية والخليجية في سبيل التعاون الرقمي.ولفت الى أن هذا المؤتمر يشكل منبرا لقادة الفكر والخبراء في المنطقة لتبادل معلوماتهــــم وخبراتهــم بشأن الفرص والتحديات المستجدة المتعلقة بالأمن السيبراني، مشيرا إلى أن المؤتمر يتضمن مناقشات ثرية وجلسات رئيسية حول موضوعات متنوعة مثل الجرائم السيبرانية إلى جانب مستقبل الذكاء الاصطناعي في مجال الأمن السيبراني. وأفاد بأن المؤتمر ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي للكويت ودول الخليج والتي تهدف لمضاعفة نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وقال إن المؤتمر يستهدف توظيف ودمج التقنيات الرقمية في الاستراتيجيات الحكومية الشاملة.من جهته، قال رئيس الأمن السيبراني في شركة (هواوي - شمال الخليح) كمال زين في كلمة مماثلة إن تحول الكويت الرقمي لم يعد مجرد رؤية بل أصبح واقعا، إذ أدركت الحكومة والقطاع الخاص إمكانيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودورها الحاسم في إعادة تشكيل المجتمع والاقتصاد.وأشار زيــــن إلى أن الحكومة والقطاع الخاص اعتمدا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لنمو والتطوير الكويت، مبينا أن «هواوي» أدركت أهمية الأمن السيبراني وخصوصية البيانات في العصر الرقمي ومنحته أولوية قصوى في استراتيجيتها التجارية وبناء الثقة الضرورية للأفراد والشركات والجهات الحكومية.وذكر أن عالم التهديدات السيبرانية يتطور باستمرار، مؤكدا أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف بناء بيئة رقمية آمنة وقوية يمكن العمل بها لتحديد أفضل الممارسات ومشاركة المعرفة وتعزيز الابتكار للحفاظ على أصول الكويت الرقمية ومعلوماتها بعيدا عـــن التهديــــدات السيبرانية.