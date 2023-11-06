((سيركل كى)) تستهدف إضافة 70 فرعًا العام المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) على: نستهدف الوصول إلى 750 فرعًا بحلول 2030
تعتزم شركة سيركل كى، المالكة لسلسلة متاجر ومطاعم، التوسع فى مصر العام المقبل بافتتاح 70 فرعًا بإجمالى استثمارات تتجاوز 200 مليون جنيه. قال طارق على، رئيس قطاع الفرنشايز بالشركة، إن“سيركل كى” تعمل فى مصر منذ 6 سنوات تقريباً ولديها 175 فرعاً فى محافظات مختلفة. أضاف فى تصريحات لـ”البورصة” أنه من المستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 750 فرعاً بحلول عام 2030، وتتراوح تكلفة تدشين الفرع الواحد حالياً بين 2.5 مليون إلى 5.5 مليون جنيه، وفقاً لحجم كل متجر. ذكر أن الشركة تستهدف اختراق مناطق جديدة فى الدلتا والساحل الشمالى والإسكندرية والقاهرة والعين السخنة وأسيوط والدقهلية والغردقة وشرم الشيخ. أضاف أن نحو 82 من الفروع تعمل بنظام الفرنشايز، حيث تخطط الشركة للوصول بعدد الفروع العاملة بهذا النظام إلى 70% من إجمالى عدد الفروع. لفت إلى أن الشركة تتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم تمويل المتاجر العاملة بنظام الفرنشايز، موضحاً أن الشركة تعتمد نظام التمويل الذاتى فى تمويل كافة متاجرها الخاصة. تابع أن اختيار العميل المستفيد من امتياز العلامة التجارية أمر مهم حيث يتم أولا اختيار المكان وتوفير الإدارة الجيدة وأن يكون صغار المستثمرين لديهم القدرة على التكيف مع نظام الإدارة والعمل مع جميع الموردين. وأوضحت أن الشركة تحرص على أن يكون المستثمر الحاصل على العلامة التجارية للشركة قادر على تشغيل الفرع وفقا لنظم التشغيل القياسية. أكد أن الفرنشايز له تأثير إيجابى على الاستثمارات من خلال جذب رؤوس أموال أجنبية للسوق المصرى وجعله أكثر انفتاحا. وتعد”سيركل كى” سلسلة متاجر مملوكة لشركة أليمونتاسيون كوش-تار متعددة الجنسيات ومقرها فى كندا تأسست فى عام 1951 والفرع الرئيسى لها فى أمريكا وتنقلت بين العديد من الملاك، قبل أن تستحوذ عليها أليمونتاسيون كوش-تار فى عام 2003. كتب – فاروق الهلباوى وإشراق صلاح
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