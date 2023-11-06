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((سيركل كى)) تستهدف إضافة 70 فرعًا العام المقبل

11/6/2023 11:01:55 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) على: نستهدف الوصول إلى 750 فرعًا بحلول 2030 تعتزم شركة سيركل كى، المالكة لسلسلة متاجر ومطاعم، التوسع فى مصر العام المقبل بافتتاح 70 فرعًا بإجمالى استثمارات تتجاوز 200 مليون جنيه. قال طارق على، رئيس قطاع الفرنشايز بالشركة، إن“سيركل كى” تعمل فى مصر منذ 6 سنوات تقريباً ولديها 175 فرعاً فى محافظات مختلفة. أضاف فى تصريحات لـ”البورصة” أنه من المستهدف الوصول بعدد الفروع إلى 750 فرعاً بحلول عام 2030، وتتراوح تكلفة تدشين الفرع الواحد حالياً بين 2.5 مليون إلى 5.5 مليون جنيه، وفقاً لحجم كل متجر. ذكر أن الشركة تستهدف اختراق مناطق جديدة فى الدلتا والساحل الشمالى والإسكندرية والقاهرة والعين السخنة وأسيوط والدقهلية والغردقة وشرم الشيخ. أضاف أن نحو 82 من الفروع تعمل بنظام الفرنشايز، حيث تخطط الشركة للوصول بعدد الفروع العاملة بهذا النظام إلى 70% من إجمالى عدد الفروع. لفت إلى أن الشركة تتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم تمويل المتاجر العاملة بنظام الفرنشايز، موضحاً أن الشركة تعتمد نظام التمويل الذاتى فى تمويل كافة متاجرها الخاصة. تابع أن اختيار العميل المستفيد من امتياز العلامة التجارية أمر مهم حيث يتم أولا اختيار المكان وتوفير الإدارة الجيدة وأن يكون صغار المستثمرين لديهم القدرة على التكيف مع نظام الإدارة والعمل مع جميع الموردين. وأوضحت أن الشركة تحرص على أن يكون المستثمر الحاصل على العلامة التجارية للشركة قادر على تشغيل الفرع وفقا لنظم التشغيل القياسية. أكد أن الفرنشايز له تأثير إيجابى على الاستثمارات من خلال جذب رؤوس أموال أجنبية للسوق المصرى وجعله أكثر انفتاحا. وتعد”سيركل كى” سلسلة متاجر مملوكة لشركة أليمونتاسيون كوش-تار متعددة الجنسيات ومقرها فى كندا تأسست فى عام 1951 والفرع الرئيسى لها فى أمريكا وتنقلت بين العديد من الملاك، قبل أن تستحوذ عليها أليمونتاسيون كوش-تار فى عام 2003. كتب – فاروق الهلباوى وإشراق صلاح

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