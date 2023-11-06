إيت للتطوير تتعاون مع لكزياس لرفع جودة المشروعات العقارية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة“إيت للتطوير العقارى” اتفاقية تعاون مع تحالف شركات“لكزياس”، بهدف تحقيق أهداف الشركة فى مجال تطوير المشروعات العقارية بأعلى مستويات الجودة والاستدامة.
وقال محمد عبد الفتاح، الرئيس التنفيذى لشركة إيت للتطوير العقارى، إن توقيع الاتفاقية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الشركة لتطوير مشاريع عقارية مبتكرة فى السوق المصرى والإقليمى.
ويضم تحالف“لكزياس” عدة شركات مصرية من خبراء تأسيس العلامات التجارية والعمارة والهندسة والتسويق والعلاقات العامة، حيث يتألف التحالف من عدة شركات، منها“لونچ بلاك” العاملة فى صناعة البراندينج والهويات البصرية بالإضافة إلى خدماتها فى استشارات رجال الأعمال فى مصر.
كما يضم تحالف“لكزياس” شركة“بلاك إيلز” المتخصصة فى الإنتاج التلفزيونى، وشركة“بوجو” للتسويق الإلكترونى، والتى تعمل فى صناعة وتطوير المحتوى الرقمى لدى الشركات المصرية وتعزيز تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعى.
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