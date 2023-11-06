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إيت للتطوير تتعاون مع لكزياس لرفع جودة المشروعات العقارية - جريدة البورصة

11/6/2023 11:01:11 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت شركة“إيت للتطوير العقارى” اتفاقية تعاون مع تحالف شركات“لكزياس”، بهدف تحقيق أهداف الشركة فى مجال تطوير المشروعات العقارية بأعلى مستويات الجودة والاستدامة.

وقال محمد عبد الفتاح، الرئيس التنفيذى لشركة إيت للتطوير العقارى، إن توقيع الاتفاقية خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الشركة لتطوير مشاريع عقارية مبتكرة فى السوق المصرى والإقليمى.

ويضم تحالف“لكزياس” عدة شركات مصرية من خبراء تأسيس العلامات التجارية والعمارة والهندسة والتسويق والعلاقات العامة، حيث يتألف التحالف من عدة شركات، منها“لونچ بلاك” العاملة فى صناعة البراندينج والهويات البصرية بالإضافة إلى خدماتها فى استشارات رجال الأعمال فى مصر.

كما يضم تحالف“لكزياس” شركة“بلاك إيلز” المتخصصة فى الإنتاج التلفزيونى، وشركة“بوجو” للتسويق الإلكترونى، والتى تعمل فى صناعة وتطوير المحتوى الرقمى لدى الشركات المصرية وتعزيز تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعى.

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