برايم تتعاقد مع بيلرز للتطوير لإدارة منتجع بالى فى الجونة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت مجموعة“برايم للإدارة الفندقية” مع شركة“بيلرز للتطوير العقارى” لإدارة الوحدات فى منتجع“بالى” بمدينة الجونة.

وقال معتز أمين الرئيس التنفيذى لمجموعة برايم للإدارة الفندقية، إن منتجع“بالى” يضم 150 وحدة، والمساحة الإجمالية للمبانى لا تتجاوز 25% من المشروع.

وأضاف أمين، أن المشروع يوفر عددا من الخدمات للعملاء منها حمامات سباحة ونادى صحى، بالإضافة إلى مطعم لتوفير الوجبات الخاصة، ومحلات تجارية.

وقال مروان الطوبجى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة“بيلرز للتطوير العقارى”، إن الشركة تدعم مفهوم تصدير العقار المصرى من خلال تعاقدها مع عملاء أجانب لشراء الوحدات بمنتجع“بالى”.

وأضاف أن التعاقد مع مجموعة“برايم” يستهدف تحقيق أفضل عائد استثمارى للتأجير الفندقى لأصحاب الوحدات الجدد من خلال تأجيرها للغير مع الحفاظ على حالة الوحدة بشكل جيد.

وأوضح أن العائد على الاستثمار فى العقار من خلال مجال الشقق الفندقية فى ساحل البحر الأحمر أكبر من الساحل الشمالى حيث يمكن تأجير الوحدات من 100 إلى 150 ليلة سنويا، بالمقارنة بأى شاليه فى الساحل والذى يتم تأجيره من 60 إلى 70 ليلة سنويا على أقصى تقدير.

وقال خالد الصياد رئيس مجلس إدارة“مجموعة برايم للإدارة الفندقية”، إن المجموعة تعتزم افتتاح فرع“برايم هوليدايز شرم الشيخ” خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن ذلك يأتى بالتزامن مع أول توسع للشركة فى الإسكندرية بعلامتها التجارية“برايم سلكت” فى جراند بلازا سان ستيفانو بجانب فندق الفورسيزون.