برايم تتعاقد مع بيلرز للتطوير لإدارة منتجع بالى فى الجونة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت مجموعة“برايم للإدارة الفندقية” مع شركة“بيلرز للتطوير العقارى” لإدارة الوحدات فى منتجع“بالى” بمدينة الجونة.
وقال معتز أمين الرئيس التنفيذى لمجموعة برايم للإدارة الفندقية، إن منتجع“بالى” يضم 150 وحدة، والمساحة الإجمالية للمبانى لا تتجاوز 25% من المشروع.
وأضاف أمين، أن المشروع يوفر عددا من الخدمات للعملاء منها حمامات سباحة ونادى صحى، بالإضافة إلى مطعم لتوفير الوجبات الخاصة، ومحلات تجارية.
وقال مروان الطوبجى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة“بيلرز للتطوير العقارى”، إن الشركة تدعم مفهوم تصدير العقار المصرى من خلال تعاقدها مع عملاء أجانب لشراء الوحدات بمنتجع“بالى”.
وأضاف أن التعاقد مع مجموعة“برايم” يستهدف تحقيق أفضل عائد استثمارى للتأجير الفندقى لأصحاب الوحدات الجدد من خلال تأجيرها للغير مع الحفاظ على حالة الوحدة بشكل جيد.
وأوضح أن العائد على الاستثمار فى العقار من خلال مجال الشقق الفندقية فى ساحل البحر الأحمر أكبر من الساحل الشمالى حيث يمكن تأجير الوحدات من 100 إلى 150 ليلة سنويا، بالمقارنة بأى شاليه فى الساحل والذى يتم تأجيره من 60 إلى 70 ليلة سنويا على أقصى تقدير.
وقال خالد الصياد رئيس مجلس إدارة“مجموعة برايم للإدارة الفندقية”، إن المجموعة تعتزم افتتاح فرع“برايم هوليدايز شرم الشيخ” خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن ذلك يأتى بالتزامن مع أول توسع للشركة فى الإسكندرية بعلامتها التجارية“برايم سلكت” فى جراند بلازا سان ستيفانو بجانب فندق الفورسيزون.
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