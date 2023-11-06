إسرائيل تعتقل الناشطة الفلسطينية عهد التميمي بسبب منشور مزيّف

اعتقلت القوات الإسرائيلية الناشطة الفلسطينية عهد التميمي للاشتباه في تحريضها على العنف لكن والدتها نفت هذا الاتهام وقالت إنه استند إلى منشور مزيف على إنستجرام.

وقال الجيش الإسرائيلي الاثنين إنه اعتقل عهد (22 عاما) في قرية النبي صالح بالضفة الغربية. ويعتبرها سكان الضفة بطلة منذ أن صفعت عام 2017 جنديا إسرائيليا داهم قريتها وهي في السادسة عشرة من عمرها.

وتحتج هي وآخرون منذ سنوات على مصادرة إسرائيل للأراضي الفلسطينية.

وقال الجيش إن عهد "يشتبه في تحريضها على العنف والدعوة إلى القيام بأنشطة إرهابية".

وقالت والدتها ناريمان التميمي إن أكثر من عشرة جنود إسرائيليين اقتحموا منزل الأسرة خلال الليل واعتقلوا ابنتها.

وأضافت في مقابلة "همّا (السلطات الإسرائيلية) بيتهموها إنو هيا كاتبة بوست (منشور) تحريضي على قتل المستوطنين.. عهد ملهاش (ليس لديها) حساب على الإنستجرام".

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لما بدا أنه منشور على موقع إنستجرام من حساب يحمل اسم عهد وصورتها. ويحمل المنشور تهديدا "بذبح" المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

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