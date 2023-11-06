حزب الشعب السويسري يواجه عدة شكاوى بتهمة العنصرية

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أدانت اللجنة الفدرالية لمناهضة العنصرية أكبر حزب في سويسرا، وانضمت منظمتان آخريان ، ليكرا- سويس (Licra-Suisse) وجمعية هادار (l'association Hadar) والتي تجمع أشخاصاً من أصول أفريقية، إلى الدعوى يوم الخميس 2 نوفمبر الجاري.

ملصق لحزب الشعب السويسري "لا لسويسرا يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة!" RTS-SWI

يتمثّل الملصق الرئيسي المثير للجدل في دعاية وُزّعت في جميع أنحاء البلاد كجزء من مبادرة "لا لعشرة ملايين ساكن في سويسرا"، ويجمع الملصق بين صورة لعائلة من أصول أوروبية في الريف السويسري مقابل صورة التُقطت في منتصف شهر سبتمبر الماضي وتظهر مهاجرين من أصول أفريقية ينتظرون في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية مع الصليب الأحمر.

يربط هذا الملصق قضية الهجرة بـ "الجريمة المستوردة" أو "المشاجرات العنيفة" أو "كثرة البناء" أو "الاختناقات المرورية".

حملة تنشر "إيدلوجية عنصرية"

وفي رد فعل على هذه الحملة، أعربت منظّمتَا ليكرا سويس وهادر عن غضبهما، وأدانتا "رسالة الكراهية" التي تم توزيعها في كل صندوق بريد في البلاد، والتمييز الذي يمارسه حزب الشعب ضد الجالية الأفريقية التي تعيش في سويسرا. كما أعلنت المنظمتان أنهما ستتقدمان بإدانة وشكوى جنائية.

وأكد فيليب كينيل، رئيس منظمة ليكرا - سويس، في وقت سابق في برنامج منتدى (Forum)، الذي يٌبث يوميا على قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS)، أنه "من الواضح أن الحزب، في هذه الحالة، ينشر أيديولوجية عنصرية وتمييزية". ومن وجهة نظره، فإن القضية ليست ما إذا كان حزب الشعب السويسري- أو الأشخاص الذين يصوتون للحزب- عنصريين في جوهرهم أم لا. ولكن بسبب هذه الحملات، "لم يعد من الممكن الاستماع إلى نائب الرئيس (حزب الشعب السويسري) مع أخذ معايير الكرامة والقيم الأخلاقية بعين الاعتبار"، كما يقول.

وفي سؤال عن وجود علاقة ملموسة بين مهاجري لامبيدوزا والمشاكل المثارة حول الدعايا الانتخابية، تجنب رئيس حزب الشعب في كانتون فاليه، كيفين غرانجييه، الخوض في القضية، مشيرًا إلى أن حزبه أطلق مبادرة ضد الهجرة الجماعية، وقد أيّدها الناخبون والناخبات في فبراير 2014. وقال غرانجييه إن المبادرة "نددت بالفعل بكل ما يحدث الآن"، مضيفًا بالقول "إنها المشكلة نفسها ولا يريد أحد حلها"، في إشارة إلى أنه "الواقع الذي لا تغفله العين".

>> النقاش بين فيليب كينيل وكيفن غرانجيه في برنامج منتدى ( Forum) على قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية (RTS):

محتويات خارجية الحزب يتمسك بمبدأ حرية التعبير

يُذكر أن ملصقات أخرى كانت أيضاً محل جدل في البلاد، بما في ذلك صور استُخدمت خلال حملة "هل هو الوضع الطبيعي الجديد؟"، حيث ربط الحزب مرة أخرى سياسة اللجوء بالجريمة. وتظهر ملصقات الحزب خلال الحملة صورا لرجال يلوحون بالسلاح للإشارة إلى الاعتداءات أو المعارك التي يشارك فيها أجانب، مصحوبة بشعارات تنتقد ما وصفته بـ"فوضى اللجوء".

ملصق لحزب الشعب السويسري خلال حملة "الوضع الطبيعي الجديد". SRF-SWI

واعتبرت اللجنة الفدرالية لمناهضة العنصرية الحملة تمييزية ومعادية للأجانب، وطلبت الشهر الماضي من حزب الشعب السويسري وقفها، لكن عبثًا حاولت، حيث رد الحزب بأن هذا الطلب بمثابة رقابة واعتداء على حرية التعبير.

وأشار كيفن غرانجييه في البرنامج الإذاعي: "لقد قمنا ببساطة بحملة لتدقيق الحقائق. لقد توقّفنا عند ما حدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وجميع الحقائق توضّح حقيقة الجريمة المستوردة إلى سويسرا"، مضيفًا أن هذا مجرد "غيض من فيض".

وقدمت جمعيتان مناهضتان للعنصرية شكوى جنائية الأسبوع الماضي، حيث قام الاشتراكي عضو مجلس بلدية لوزان سامسون يماني، وهو نفسه من أصل إريتري، بتقديم الشكوى.

ملصق لحزب الشعب السويسري في مدينة جنيف. RTS-SWI

صدمة بين ركّاب الحافلات في جنيف

هذا وتم فتح تحقيق عقب شكوى جنائية قدمها أحد المحامين في جنيف بسبب ملصق آخر استخدمه حزب الشعب السويسري في مدينة جنيف خلال انتخابات الكانتونات الأخيرة في شهر أبريل، كجزء من حملة حول الأمن والدفاع عن الشرطة. ويظهر في صورة الملصق رجلاً أسود مقنّع يقوم بتكبيل يدي شرطي.

وتم نشر الملصق في وسائل النقل العام في جنيف قبل أن تتمّ إزالته بسبب العديد من الشكاوى من الركاب، وفقًا لبيان من شركة النقل العام في مدينة جنيف.

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