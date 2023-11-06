MENAFN - Khaberni) خبرني - وجد باحثون في جامعة كولومبيا أن الشيخوخة البيولوجية قد تتباطأ بشكل ملحوظ عندما يتبنى الأشخاص السلوكيات الثمانية التي أوصت بها جمعية القلب، والتي نعرضها لكم في السطور القادمة.

8 عادات تبطئ من الشيخوخة البيولوجية



1 - لتناول الطعام بشكل أفضل، اتبع نظامًا غذائيًا يحتوي على مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومصادر البروتين الصحية معظمها نباتات ومأكولات بحرية والزيوت النباتية غير الاستوائية والأطعمة المصنعة بأقل قدر ممكن، وقلل من الملح والكحول وتجنب السكريات المضافة.

2 - كن أكثر نشاطا، اهدف إلى ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل إلى القوى أسبوعيًا يومين في الأسبوع من أنشطة تقوية العضلات المعتدلة إلى عالية الكثافة، مثل رفع الأثقال أو تدريب المقاومة.

3 - أقلع عن التبغ، التدخين هو السبب الأكثر قابلية للوقاية من الوفاة المبكرة في الولايات المتحدة.

4 - احصل على قدر صحي من النوم، حاول الحصول على معدل 7 إلى 9 ساعات من النوم كل ليلة.

5 - إدارة وزنك، احرص على الوصول إلى الوزن الطبيعي، والذي يتم تعريفه على أنه مؤشر كتلة الجسم بين 18.5 و25، ويعتبر مؤشر كتلة الجسم الأقل من ذلك نقصًا في الوزن، وإذا كان مؤشر كتلة الجسم بين 25 و29.9 يعتبر زيادة في الوزن، وإذا كان مؤشر كتلة الجسم 30 أو أكثر يعتبر سمنة. بالنسبة لأولئك الذين لديهم مؤشر كتلة الجسم أعلى مما يعتبر صحيًا، حدد هدفًا قصير المدى يتمثل في فقدان وتجنب 3٪ إلى 5٪ من وزن الجسم.

6 - السيطرة على مستويات الكولسترول، بالنسبة لمعظم البالغين، يوصى بأن يكون مستوى LDL الكولسترول الضارأقل من 100، بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر كبير، مثل أولئك الذين أصيبوا بالفعل بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، أو الذين لديهم أشكال وراثية من ارتفاع الكوليسترول يوصى بمستوى LDL أقل من 70.

7 - إدارة نسبة السكر في الدم، النطاق الصحي لسكر الدم الصائم أقل من 100 ملغم، بينما يشير 100 إلى 125 ملغم إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

8 - إدارة ضغط الدم، يعتبر ضغط الدم الانقباضي أقل من 120 ملم زئبقي والقراءة الانبساطية أقل من 80 ملم زئبق أكثر صحة.