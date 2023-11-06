نتانياهو: إسرائيل ستتولّى المسؤولية الأمنية الشاملة في غزة بعد الحرب

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين أنّ إسرائيل ستتولّى لفترة غير محدّدة "المسؤولية الأمنية الشاملة" في قطاع غزة بعد الحرب التي تخوضها حالياً ضدّ حركة حماس.
وقال نتانياهو في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إنّ "إسرائيل ستتولّى، لفترة غير محدّدة، المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة، معتبراً أنّه "عندما لا نتولّى هذه المسؤولية الأمنية، فإنّ ما نواجهه هو اندلاع إرهاب حماس على نطاق لا يمكننا تخيّله".
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