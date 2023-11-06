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البنك الرقمي «Liv» يطرح إقراضاً رقمياً بدون رسوم

11/6/2023 7:28:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلق البنك الرقمي ((Liv)) من بنك الإمارات دبي الوطني عرضاً رقمياً جديداً ومميزاً، يتيح للعملاء المؤهلين الحصول على قروض شخصية فورية دون أي رسوم، عبر تطبيق ((Liv)) حتى نهاية عام 2023، ويقدم البنك الرقمي قروضاً شخصية بمعدل فائدة سنوي قدره 8.99% فقط مع شروط سداد مرنة، تتراوح بين 12 و48 شهراً.

وتتضمن شروط الاستفادة من العرض ألا يكون لدى العملاء قرض شخصي حالي على ((Liv))، بالإضافة إلى تحويلهم راتباً يزيد على 5,000 درهم إلى حساب ((Liv)) الخاص بهم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويمكن للعملاء استرداد الرسوم المفروضة خلال فترة العرض الترويجي، ضمن الشهر نفسه.

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: ((يواصل البنك الرقمي ((Liv)) طرح منتجات مبتكرة، وغير مسبوقة في السوق عبر منصته، مما يعزز مكانته الرائدة بمجال الخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات)).

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