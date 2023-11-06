البنك الرقمي «Liv» يطرح إقراضاً رقمياً بدون رسوم

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلق البنك الرقمي ((Liv)) من بنك الإمارات دبي الوطني عرضاً رقمياً جديداً ومميزاً، يتيح للعملاء المؤهلين الحصول على قروض شخصية فورية دون أي رسوم، عبر تطبيق ((Liv)) حتى نهاية عام 2023، ويقدم البنك الرقمي قروضاً شخصية بمعدل فائدة سنوي قدره 8.99% فقط مع شروط سداد مرنة، تتراوح بين 12 و48 شهراً.
وتتضمن شروط الاستفادة من العرض ألا يكون لدى العملاء قرض شخصي حالي على ((Liv))، بالإضافة إلى تحويلهم راتباً يزيد على 5,000 درهم إلى حساب ((Liv)) الخاص بهم لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويمكن للعملاء استرداد الرسوم المفروضة خلال فترة العرض الترويجي، ضمن الشهر نفسه.
وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: ((يواصل البنك الرقمي ((Liv)) طرح منتجات مبتكرة، وغير مسبوقة في السوق عبر منصته، مما يعزز مكانته الرائدة بمجال الخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات)).
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