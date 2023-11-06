تفعيل قرار تخفيض رأسمال «المزايا القابضة» في سوق دبي

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن سوق دبي المالي تفعيل قرار تخفيض رأسمال شركة المزايا القابضة في النظام الإلكتروني لشركة دبي للإيداع يوم الجمعة الماضي، من 62.95 مليون دينار كويتي إلى 48.47 مليون دينار كويتي.
وكانت الجمعية العمومية لشركة المزايا القابضة صدقت في شهر أكتوبر الماضي، على تخفيض رأسمال الشركة من 62.95 مليون دينار كويتي إلى 48.47 مليون دينار كويتي، وذلك لإطفاء باقي الخسائر المتراكمة.
MENAFN06112023000110011019ID1107382042
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.