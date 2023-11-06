تفعيل قرار تخفيض رأسمال «المزايا القابضة» في سوق دبي

أعلن سوق دبي المالي تفعيل قرار تخفيض رأسمال شركة المزايا القابضة في النظام الإلكتروني لشركة دبي للإيداع يوم الجمعة الماضي، من 62.95 مليون دينار كويتي إلى 48.47 مليون دينار كويتي.

وكانت الجمعية العمومية لشركة المزايا القابضة صدقت في شهر أكتوبر الماضي، على تخفيض رأسمال الشركة من 62.95 مليون دينار كويتي إلى 48.47 مليون دينار كويتي، وذلك لإطفاء باقي الخسائر المتراكمة.